福音！彩券、統一發票課稅門檻調高　最快5、6月期發票可適用

▲彩券、統一發票的課稅門檻都調高了，未來4獎中獎獎金4,000元者，都可以受惠。（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委施義芳質詢時表示，彩券的課稅門檻2,000元，40年沒有調整，是應該要調整了！財政部為了呼應民意，再給民眾小確幸，未來彩券、統一發票的課稅門檻都調高到5,000元以上。財政部官員表示，5月底就會公告「各類所得扣繳率標準」修正，預告期大約是2個月，若外界沒有意見，就是7月發布實施。

財政部表示，這次不只是彩券、連同統一發票的門檻也一併一起調高。

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發票連同調高到5,000元 四獎4,000元中獎者受惠

財政部表示，但是實際上統一發票與彩券的課稅思維還是有一些不同，彩券主要是消費者有付出成本，每一注可以投注在同一張紙上，所以每注低於2,000元就免於課稅，所以當期如果每注中獎獎金在2,000元以下就沒有課稅的問題。

▲▼發票中獎課稅。（製表／記者吳靜君）

而統一發票則是政府在民眾消費時給予的額外獎勵，民眾沒有成本問題。而發票中獎方式主要是分為特別獎1,000萬元、特獎200萬元、頭獎20萬元、二獎4萬元、三獎1萬元、四獎4,000元、5獎1,000元以及六獎及增開六獎200元。如果統一發票比照辦理，那麼四獎獎金4,000元可望受惠。依此來看，如果5,000元以下免課所得稅，民眾中了四獎可望省下800元的稅。

官員表示，若是一切順利的話，最快今年5、6月期的發票，在7月25日開獎、8月6日開始領獎的發票就可以適用。