剩3天！房屋稅截止日到週五　2萬元以下可在超商繳

▲民眾忙著報綜所稅時，別忘記房屋稅繳稅時間也只剩下3天，同樣要按時繳納（圖／資料庫、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

民眾正忙碌著申報所得稅，但忙碌之餘別忘記還有房屋稅！財政部賦稅署今（29）日提醒，今年房屋稅已在5月1日開徵，繳納期限至週五(31日)截止，尚未繳納的民眾請儘速繳納。

賦稅署表示，如繳款書遺失或尚未收到者，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，也可利用自然人憑證、金融憑證或工商憑證、已註冊健保卡及密碼登入地方稅網路申報作業網站 (網址：https://net.tax.nat.gov.tw/)，直接線上查繳稅款。

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稅額在2萬元以下者，可於在徵期間使用上述合規的憑證或健保卡，透過便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單後，直接至便利商店櫃台繳納。賦稅署提醒，依房屋稅條例第18條及稅捐稽徵法第20條規定，民眾未在期限內繳清應納稅款者，每逾2日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵15%。

請民眾在繳納期限內多利用便利商店、自動櫃員機、電話語音或網路繳稅服務網站繳納稅款，以免逾期被加徵滯納金；另利用銀行或郵局存款帳戶辦理轉帳繳納者，應注意存款餘額是否足夠撥付應納房屋稅款，如有不足，請儘速補足。

賦稅署說明，房屋稅為直轄市、縣(市)稅，其稅課收入為地方政府主要財源之一，地方政府各項建設有賴房屋稅稅收支應，為促進地方建設與繁榮，期望民眾如期繳納。