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貿易戰讓油價前景不明　新纖董座吳東昇：差異化拉抬營運動能

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▲▼新纖董事長吳東昇。（圖／記者劉姵呈攝）
▲新纖董事長吳東昇。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

新纖（1409）今日舉行股東會，公布去年合併營收達到424.9億元，年增率16.3%，EPS達1.52元，決議配發0.85元的現金股利，每股盈餘和現金股利皆創下了20多年來的新高。新纖董事長吳東昇表示，美中貿易摩擦持續發酵，加上油價市場前景不明，而聚酯產業佔新纖合併營收超過75%，因此今年度需藉由差異化產品來拉抬整體營運成長動能，整體景氣「保守謹慎中帶有期待」。

首先，在塑膠產品方面，工程塑膠增加多種聚酯彈性體產能，將積極搶攻電動車用材料市場；另外固聚酯粒也將在泰國推動擴建計劃；而在化纖產品方面，環保纖維需求持續增加，將分別在平鎮與觀音廠區陸續進行一系列的汰舊換新與新產線擴建，也正在評估擴展海外生產據點。

新纖表示，近三年來推動產業智慧化，持續將現有的軟硬體資源進行整合與升級，在提升產能、產品品質與降低生產成本上，已展現初步成效，再加上外部各項有利的競爭條件，使其稅後盈餘順利超越預期設定目標。而在擴充產能上，新的工程塑膠生產線順利於3月份加入生產行列，將會大幅提升工程塑膠的供貨能量與生產彈性。

請繼續往下閱讀...

新纖也說明光電產業部份，目前的產品結構也已從大尺寸電視，轉往手機、車載等小尺寸用途，且同步加強產品品質改善，藉以提升產品的獲利能力以及市場競爭力。

最後，新纖分別持有新光證77.9%股權，以及瑞興銀27%股權。新光證每股盈餘在全國券商中更是名列前茅；另外瑞興銀行則與台北捷運公司攜手發行了業界第一張悠遊金融卡，從傳統金融邁入小額電子支付市場。

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關鍵字：新纖,吳東昇,紡織股

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