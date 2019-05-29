群創獲頒通用供應商創新獎　億元美金訂單估2021年挹注

▲左起為通用車用暨航太營運總處長魯迅（Lucien Van Riel）、群創處長張浥塵。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今天（29日）宣布獲頒2018 GM Award- Coveted Supplier Innovation Award，全球僅4家企業獲獎，而群創更是唯一的台灣企業，並與GM從2019年進行為期5年的美金億元以上合作訂單，由於汽車面板需要2到3年的認證，預計2021年起將挹注營收。

美國通用汽車日前在密西根沃倫市舉辦第27屆年度供應商頒獎典禮，群創獲頒最令人嚮往供應商創新獎（2018 GM Award- Coveted Supplier Innovation Award），車用暨航太營運總處長魯迅（Lucien Van Riel）表示，群創提出的GO BLACK技術，擁有高規品質質量、快速透明與即時供應物流績效，協助GM全球成功搶市，獲得欽賴。

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▲群創獲頒2018 GM Award- Coveted Supplier Innovation Award。（圖／群創提供）

最令人嚮往供應商創新獎由全球通用汽車採購、工程技術、品質、製造和物流管理人員組成的團隊，從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務以及物流等方面做完整嚴格的績效評核。

美國通用汽車全球採購與供應鏈高級副總裁史蒂夫基弗表示，這次從15個國家、133個最佳供應商中，最後決定4家公司在創新方面表現優異，分別來自美國、加拿大、日本與台灣的群創。

魯迅表示，群創過去8年一直是通用汽車的合作夥伴，而且通用評審團評價，群創GO BLACK創新顯示器技術大幅改善觸控顯示器的反射率，面板關機時，螢幕與外框呈現均勻黑，有如一體成型，這是車用面板一大突破，讓汽車不只是行動工具，更成為工匠級視覺藝術品。

魯迅指出，經過兩年研發，群創獨家光學技術，大大降低了面板屏幕與機身之間的色差，實現極致的黑色美學，這些都是群創研發、技術與業務團隊不眠不休投入顯示器視覺解決方案的成果，因此也跟通用汽車建立強大穩固的合作關係。

魯迅透露，GM和群創從2019年進行為期5年的美金億元以上的合作訂單，由於汽車面板需要2到3年的認證，預計2021年起將挹注營收。