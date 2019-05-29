蘋果西打母公司股東會人數不足流會　大飲發聲明澄清公司沒掏空

▲蘋果西打製造商大飲公司今（29）日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲今（29）日召開股東會，因開會人數不足而流會，董事長王鎮民於會後宣佈將再擇期召開股東會，對掏空案件三緘其口；公司也向小股東發佈書面聲明，澄清公司絕無掏空情事。

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，據《ETtoday新聞雲》記者掌握內部消息，大飲近期積極洽談多組會計師，但目前尚未確定簽證會計師人選，將以此向主管機關提出再度延展財報之申請，全力挽救下市危機。

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大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，明天即為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲在六個月內仍無法交出財報，最快十月將下市。

大飲財報無會計師背書，主因在於大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師認為此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損。