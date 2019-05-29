2020總統大選　美國商會憂台灣陷入「政治假期」造成空轉

▲美國商會今日發布「2019台灣白皮書」，建議台灣政府應增設數位經濟委員會，以解決產業創新的阻礙。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市美國商會今（29）日發布「2019台灣白皮書」，特別新增數位經濟章節，建議台灣政府應增設「數位經濟委員會」，以解決創新產業發展的阻礙，同時也提醒台灣持續改革的重要，若過度專注於總統選舉，恐讓台灣陷入空轉，喪失既有的正面動能。

美國商會今天表示，「2018台灣白皮書」中提出的71項議題，有8項獲得解決，另有21項議題獲得顯著進展，不過2020年總統大選將至，若陷入「政治假期」，恐讓台灣陷入空轉，因此呼籲政府應在重振經濟，爭取在國際上更重要的角色。

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美國商會會長李豪（Leo Seewald）表示，這2年台灣在處理白皮書提出的關鍵議題表現亮眼，2年前所提的議題解決項目掛零，不過國發會主委陳美伶上任後，去年一共解決11項議題，而今年也有解決8項，延續去年寫下歷年最佳的成績，因此特別感謝陳美伶的努力。

中美貿易戰僵持不下，進一步影響企業布局方向，李豪指出，站在美國商會立場，希望美中雙方能夠針對市場轉入壁壘、智慧財產權保護、不公平競爭等結構性問題，能夠重啟談判。

美國商會執行長傅威廉（William Foreman）也提及，全球正經歷許多歷史性的經濟及地緣政治轉變，台灣需要趁勢做好準備，不能再推遲提升全球競爭力的各項改革。

