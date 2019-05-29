新加坡政府棄中回台加碼我國6大金控　看中的是高現金殖利率

▲新加坡政府今年大舉加碼我國6大金控。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

新加坡政府投資的主權基金一向是存股族的指標之一，但近年卻逐漸淡出台灣金控股，連續3年持續減碼國泰金、富邦金、第一金、中信金、玉山金、元大金、永豐金等7檔金控股，但受到中美貿易戰影響大陸市場，今年總算回台了！

長期以來由花旗銀託管的新加坡政府主權基金，最愛買的就是台灣的金控股，上市櫃金控股中，新加坡政府基金投資過的就包含了10家，但從2016年卻出現持續減碼的現象，去年對國泰金、富邦金、第一金、中信金、玉山金、元大金、永豐金等7家金控，持股全數降低，第一金、元大金和永豐金持股比甚至不到1%，直接退出前十大股東名單。

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但根據各家金控今年陸續公布的10大股東名單中，新加坡政府基金今年開始重新加碼富邦金、國泰金、開發金、玉山金、中信金、第一金等6家金控，以中信、玉山、第一加碼最多。

值得留意的是，上述加碼的6家金控中，包括富邦金、國泰金、開發金、中信金都配現金股利，若用去年底的股價來看，這些金控現金殖利率都達4.5%以上，吸引新加坡政府基金投資。

金融業者指出，投資台灣金控股的外資大股東，大部分是歐洲、中東、東南亞的主權基金，像是挪威央行、新加坡政府基金、英國退休基金、阿布達比投資局等，都是台灣金控股中的外資大股東。

這些外資大股東大多投資目標是要有穩定的收益，如果金控的股利政策配發比率高，且是以配發現金股利為主的金控，都會受到這些外資大股東的喜愛。