報稅倒數3天！信用卡繳稅　列入帳單時間民眾最關心

▲民眾多知道利用信用卡繳稅，具有延遲繳稅和銀行優惠等效果，但國稅局透露，何時列入帳單，也是民眾常詢問的問題之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

報稅截止日至31日止，只剩下3天，還沒報稅的民眾手腳要快！而繳稅的方式，民眾最常用的就是信用卡繳稅，有兩大好處，一，發卡銀行會提供繳稅優惠方案，例如免手續費、分期零利率；其次是信用卡繳稅有延遲繳稅的效果。

因此信用卡繳稅是民眾最常使用的繳稅工具，高雄國稅局提醒，使用信用卡或行動支付繳稅時，只能本人或者是配偶持有的信用卡為限，且繳稅時必須輸入身分證字號、卡號末4碼確認取得有效授權碼，才算繳稅成功。

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除了銀行給予的優惠、好處，是民眾關心的議題之外。高雄國稅局表示，民眾常詢問使用信用卡或者行動支付綁定信用卡繳稅，銀行何時會列入帳單？國稅局指出，通常銀行會在「繳納截止日」後，依據「有效」授權紀錄及持卡人信用卡結帳日，列入帳單之中，所以使用信用卡、行動支付綁定信用卡繳稅，並非取得授權碼時，就併同一般消費列入當期帳單，所以更具有延遲繳稅的效果。

以此來看，信用卡繳稅對於民眾的資金彈性運用，很有幫助，加上同樣具有繳稅免排隊、免出門等好處，民眾也可以多加利用。