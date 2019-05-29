美國外匯政策報告出爐　中國大陸等9國列匯率操縱國觀察名單

▲ 中國大陸未被美列入「匯率操縱國」，但仍在觀察名單中。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國財政部於周二（28）表示，他們審查並評估了21個主要貿易夥伴的貨幣政策，並未將任何一個國家列入匯率操縱國名單，但指出有九個國家的貨幣需要密切關注而被列入觀察名單，其中包含中國大陸、日本、韓國等，而德國則是連續第3年被列入觀察名單。

美國財政部表示，他們周二向國會提交了關於美國主要貿易夥伴的宏觀經濟和外匯政策的半年度報告，該報告審查並評估了21個主要貿易夥伴的貨幣政策。

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報告中提到有九個國家的貨幣需要密切關注，但沒有一個主要的美國貿易夥被列入貿易操縱國名單中。美國財政部指出，這九個被列入觀察名單的國家，其貨幣政策值得密切關注，包含中國大陸、德國、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡和越南。

美國財政部長Steven T. Mnuchin表示，「財政部正在積極努力實現更強勁的增長，並確保貿易擴大，以幫助美國工人和企業，並保護他們受到不公平的外貿影響。財政部嚴肅對待任何可能不公平的貨幣政策，並正在擴大審查的貿易夥伴數量，以使貨幣實踐更公平、更透明。」

「此外，考慮到在雙邊貿易順差極大且不斷擴大的背景下，人民幣兌美元匯率在去年下跌了8％，因此財政部將繼續加強與中國大陸在匯率問題上的雙邊接觸。」Mnuchin說。

雖然中國沒有披露其外匯干預，但美國財政部估計，去年中國人民銀行的直接干預措施有限，財政部會繼續督促中國大陸採取必要措施，避免貨幣持續疲軟。

美國財政部指出，中國大陸也需要積極應對市場扭曲的力量，包括補貼、國有企業及加強社會安全網，以支持更大的家庭消費增長，並使經濟從投資中重新平衡。隨著時間的推移，經濟基本面和結構性政策環境的改善將有助於增強人民幣匯率，並有助於減少中國大陸對美國的貿易順差。