東森國際通過配發1元現金股利　自然美跨國展店上看3000家

▲東森國際去年併購成果頗豐，董事長廖尚文表示，旗下東森自然美總加盟店數將於二年內翻倍成長，海內外展店數上看3000家。

記者林淑慧／台北報導

東森國際今（29）日召開股東會，會中通過配發每股1元現金股利，董事長廖尚文表示，旗下東森自然美為知名美容品牌，跨國通路遍及台灣、大陸及東南亞，未來總加盟店數將於二年內翻倍成長，海內外展店數上看3000家，可望挹注集團獲利動能。

東森國際今日召開股東會，會中決議通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元，除息基準日定為6月24日，而股利發放日為7月1日。股東會亦通過去年度之營業報告書及財務報表，去年合併營收193.05億元，較106年142.11億元成長35.8%，全年歸屬本公司之稅後淨利有10.71億元，每股盈餘1.74元。

請繼續往下閱讀...

▲東森國際今（29）日召開股東會，由董事長廖尚文親自主持，會中決議通過配發現金股利1元，股利發放日訂為7月1日。（圖／記者屠惠剛攝）

對於集團未來獲利動能，廖尚文表示，自然美爲香港上市公司，具備生産力及領先研發技術，跨國實體通路布建達1091家，在台灣市場方面，線上東森購物協助導客銷售，而線下則創造各種新商業模式，如複合店、科學美容、醫美、店中店等，預估今年業績也將倍增成長。

東森國際指出，第24屆中國美容博覽會上周登場，東森自然美獲頒2019年中國美業悅融獎最具影響力SPA美容養生會所，在品牌代言人蔣欣的廣告行銷下，打造新時代的自然美形象，可望助攻佈建跨國通路。

另外，在新零售事業方面，東森購物持續開創多通路與商品的差異化，以「東森嚴選」品牌持續開發自營的優質獨家商品，美妝與保健產品是二大主力發展的商品項目，推升今年第一季合併營收49.34億元，較去年同期33.97億元成長45.3%，並連續三年獲得服務業大評鑑大型購物網站首獎。

展望後市，廖尚文表示，今年的整併效益預期將在多元商品、全通路銷售與實體店倍增的達成下發酵，東森國際將認列之轉投資收益可期。