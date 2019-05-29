MSCI權重調整與台股指數變化脫鉤　法人：新增股別冒進



▲MSCI 。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導



MSCI季度調整於昨（28）日盤後生效，儘管尾盤爆量下挫，但法人指出，過去兩年來MSCI季度調整的變化，以及宣布後至當月底指數變化來看，已有脫鉤情況，因此，即便台股權重遭調降，會面臨被動式資金匯出壓力，引發賣壓出籠，但影響逐漸淡化。

台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.41%下調至10.90%，調降幅度為0.51%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.93%下調至12.56%，調降幅度為0.37%；「MSCI全球市場指數」權重由1.35%下調至1.34%，調降幅度為0.01%。

法人分析，過去兩年以「MSCI亞洲除日本指數」、「MSCI亞洲除日本指數」來看，台股權重多為下調，而「MSCI全球市場指數」變動不大，介於-0.01%至0.02%。



▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

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而法人認為，儘管生效日會造成被剔除的成分股股價波動、被動式資金匯出壓力，但從過去兩年台股的表現來看，國際政經情勢、各國貨幣政策動向等，才是後續影響台股走勢的最大主因。

而全球小型指數今日盤後也新增10檔個股，包括奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀，但法人建議，個股有大量資金追高，下一個交易日將出現壓回，建議投資人先觀望不急於搶進。

法人預估，MSCI這次季度調整後，台股資金將流出20億美元、約新台幣逾600億元，占外資累計金額0.4%。