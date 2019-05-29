河南夫妻新疆植樹6000畝　付志周：這輩子要種100萬棵

▲付志周（右）和妻子陳愛蘭在植樹。（圖／翻攝自《人民日報》）

記者馬叔安／綜合報導

76歲的河南老先生付志周自1965年和妻子陳愛蘭來到新疆種地，35年下來，在當地植樹80多萬棵，期間他和家人湊錢、貸款購買機械器具，拉了18公里的高壓電線，打了7眼井，修築了近8公里長的防滲渠，林木達到了6000餘畝。他表示，自己這輩子要種100萬棵樹。

《人民日報》報導，當年付志周夫婦響應國家支援邊疆建設的號召，來到新疆，原本在當地種植玉米和小麥等農作物，但都被風沙吹壞，「人不能讓風沙欺負死」，付志周於是開始每年帶著家人一起種樹，有時候一天就能種約600棵，十幾年間，種植規模達1公頃多。

到了2003年，付志周開始思考，「能不能讓沙漠、戈壁全部綠起來？」於是他全家湊了人民幣200萬元（約新台幣911萬元），並貸款了80萬元（約新台幣360萬元），買了機械取代人力，開始更大規模的植樹工作。當地林業工作站站長陳峰告訴記者，在付志周的影響下，附近300多戶村民參與到造林治沙中，已建起一條長達34公里的防護林帶。

因為在植樹方面的貢獻，付志周在去年11月於人民大會堂獲頒綠色長城獎章。他表示，「我雖然年齡大了，但植樹還要幹下去。我還要再植樹20萬棵，這輩子要種100萬棵樹！」