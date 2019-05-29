我IMD世界競爭力排名進步至第16名　國發會：施政方向正確

▲我國IMD世界競爭力排名進步至第16名，國發會表示，「施政方向正確」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2019世界競爭力報告，新加坡擠下去年冠軍美國奪得第一，台灣的排名則在全球第16名，比去年上升一個名次，在亞太地區位居第4。對此，國發會指出，政府效能排名最佳，可見施政方向正確。

IMD最新公布世界競爭力報告中共涵蓋了全球63個國家和地區，評比中包含了「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四大類型，台灣在「企業效能」和「基礎建設」項目上皆有進步，「政府效能」表現持平，但是「經濟表現」排名比去年下滑一名，為第15名。

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在「政府效能」方面，則是保持和去年一樣的第12名，「租稅政策」高居世界第5、「體制架構」、「社會架構」等項目皆有進步，「經商法規」持平，但「財政情勢」則是下滑2名至第12，反映政府債息占經常收入比率、各級政府預算餘絀排名滑落，惟企業經理人認為年金財源明顯改善。

「經濟表現」方面，台灣從去年第14下滑至第15名，其中「國際貿易」部分下滑了2名，來到第31名，反映商品出口走緩、出口集中度偏高以及觀光收入排名滑落，不過，經常帳餘額占GDP比率排名高居世界第3；「就業」則滑落4名至第25、「價格」退步2名至第11。幸好，在「國內經濟」、「國際投資」方面都有進步。

國家發展委員會表示，先前的施政重點「加速投資台灣」與「貫徹執行力」在本次的評比結果中已經顯現出來，外資和國內投資都有大幅度增加，再加上政府貫徹執行力，讓政府表現更傑出，可見施政方向是正確的。

國發會指出，IMD世界競爭力排名，可視為對國家經社體質的總體檢，作為政府擬訂具體行動策略之參據，「政府將虛心看待世界競爭力的評比結果，掌握我國優、弱勢項目與他國之相對變化，納入各層面的決策參考，以期持續提升我國整體競爭力。」