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比首富慷慨！貝佐斯前妻將捐一半財產　至少5000億

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▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布離婚。（圖／路透社）

▲貝佐斯（Jeff Bezos）與瑪肯西（MacKenzie Bezos）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在今年1月宣布與前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）離婚，瑪肯西雖然離婚，但她仍擁有非常可觀的財富，據外媒報導，她已經承諾，在她有生之年或在她過世後，她將會捐出至少一半的財產（至少新台幣5000億）。

據CNN報導，瑪肯西已經簽署了捐贈誓言（Giving Pledge），這份誓言是由微軟創辦人比爾•蓋茲（Bill Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett）於2010年起所提倡的，至今已經有多達204位名人或家族簽署，這份誓言是鼓勵這些世界上數一數二富有的人能將其大部分財富用在慈善事業上，不論是在他的有生之年，或是過世後。

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瑪肯西在今年1月宣布與貝佐斯離婚後，她手中所持有的股份價值約366億美元，讓她在彭博億萬富豪指數中排名第22名。而對於簽署捐贈誓言一事，瑪肯西在一份聲明信中提到，「我有不成比例的錢要分享。我對慈善事業的態度是深思熟慮的，我會一直堅持下去，直到錢都用完。」貝佐斯則在Twitter上發文稱讚他前妻所做的決定，直言「我為她感到驕傲」，但據《vox》報導，貝佐斯本人一直以來都拒絕簽署捐贈誓言。

除了瑪肯西外，近期簽署捐贈誓言的還有WhatsApp聯合創辦人Brian Acton、Pinterest聯合創辦人Paul Sciarra和加密貨幣交易所Coinbase執行長Brian Armstrong。

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關鍵字：貝佐斯,瑪肯西,亞馬遜,慈善,捐贈誓言

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