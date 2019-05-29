郭台銘4箭齊發拚經濟　給年輕人希望「賺世界的錢」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康）

記者姚惠茹／台北報導

台灣正處於「悶經濟」時代，年輕人買不起房子、生不起孩子，因此鴻海董事長郭台銘自從宣布角逐總統大位後，便以「拚經濟」為目標，承諾要給台灣年輕人一個充滿希望的未來，而實際的作法更是提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖，包括「東進、西和、北接、南拓」的產業鏈布局與分工，讓台灣大賺外國人的錢。

郭台銘宣布參與國民黨總統初選之時，便提到「要為台灣年輕人做點什麼」，而改變現況的關鍵就在於「經濟實力」，因此他首先提出「政治要為經濟服務」的競選口號，並且展開密集下鄉行程，運用他的科技實力實地、實況了解台灣現況，致力翻轉產業窘境。

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘誓言破解低薪，給年輕人養得起的大未來。（圖／記者李毓康攝）

台灣經濟以外貿為主，郭台銘說自己不僅有過去經營鴻海45年的從商經驗，還有過去跟蘋果公司創始人之一賈伯斯(Steven Jobs）學創新、跟亞馬遜執行長貝佐斯(JeffBezos)學做網路行銷、跟Silver Lake(銀湖投資)的吉姆·戴维森（Jim Davidson）學投資、跟軟銀集團CEO孫正義學引進高科技的經驗，來帶領台灣打「國際盃」，賺外國人的錢。

郭台銘這兩週密集下鄉，對於解決台灣的經濟問題，提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖，以「東進、西和、北接、南拓」重新定義全世界的產業鏈布局與分工，因為他認為美中角力背後不是貿易戰，而是科技戰，而台灣在這之間扮演重大利害關係人的角色，既受傷又獲利，因此要借力使力善用槓桿策略來創造贏面。

▲郭台銘邀請台灣廠商加入國家隊。（圖／記者李毓康攝）

東進的部分，郭台銘計畫透過台美FTA的簽定，讓台灣製造業前進美國，協助實現「讓美國再次偉大」的美國夢，並強調「我有能力跟美國簽FTA」，因為美國現在的談判架構完整，但是要找到對的方向，而他擁有多年在美國投資的經驗，可以整合所有的台商跟美國科技結合，建立新的「台美供應鏈」，彌補美國製造業缺口。

西和的部分，郭台銘認為北京有六穩的策略，分別是「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，但他認為要七穩，那就是「穩台商」，因為中國大陸出口前50大廠商，有一半是台商，再加上台商對大陸經濟扮演舉足輕重的角色，所以兩岸攜手合作，一定能協助大陸市場產業轉型，創造雙贏，而且全球最大的兩個市場，一個是美國，另外一個就是中國大陸，所以他認為台灣應該要左右逢源的兼顧兩個市場。

▲郭台銘認為台灣科技產業的技術實力具有舉足輕重的地位。（圖／郭台銘團隊提供）

北接的部分，郭台銘提到他買夏普以後，發現日本有很多好的技術，但是他們面臨老齡化的缺工問題，所以可以跟日本簽署FTA，以台灣做為中介把關，協助日本技術來到台灣設廠，藉此開拓大陸市場，同時讓台灣扮演橋樑與守門員角色，將關鍵技術留在台日，但產品輸入大陸，創造三贏。

南拓的部分，郭台銘認為可以透過FTA進軍東南亞、印度、西亞（中東）市場，開拓台灣 「後廠」，成為帶動亞洲經濟的成長樞紐，像是印度要發展經濟，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢及早布局，掌握13億市場商機，再利用中東建立台商「前店」，並用印度做「後廠」，進一步開發歐洲市場。



▲郭台銘承諾要給台灣年輕人一個充滿希望的未來。（圖／記者李毓康攝）