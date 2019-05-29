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雲端最有錢／老屋大翻身!　危老改建舊屋變黃金

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新聞節目中心／綜合報導

「危老條例」一出，大家都寄望許多公寓老屋可以大翻身，台北市政府祭出40%的容積獎勵，意思就是改建後可以多出40%的房地產權面積! 這麼好的事，但是為何危老改建在一般老舊公寓的推動上仍然不理想? 通過的申請案仍然不多? 雲端最有錢第32集節目，請到雙北老屋重現協會的理事長胡偉良，還有開過百場以上說明會的房產專家田大全，以及台北市議員戴錫欽共同討論!

原來在現行的法規下，40%的容積獎勵可能只是看得到吃不到的棉花糖! 而且危老改建，仍會遇到釘子戶的問題．別以為危老改建一定可以讓老屋變成黃金屋，要想通過改建，讓你家的老屋便豪宅，精彩內容請別錯過。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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