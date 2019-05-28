高通結盟中華電、諾基亞、宏達電　Computex展示5G應用

▲高通副總裁劉思泰（右起）與HTC全球產品與策略副總經理鮑永哲。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通今（28）日宣布，與中華電信、諾基亞及宏達電合作5G網路垂直應用，為5G預商用進程再推進。

這次的5G網路垂直應用，是使用中華電信3.5GHz中頻段、非獨立組網（Non-Standalone, NSA）的5G實驗網路，以商用型諾基亞5G商用AirScale室內解決方案（Indoor Radio Solution），加上宏達電的5G HUB，並內建高通Snapdragon 855行動平台，配備Snapdragon X50數據機晶片等。

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高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通能支援中華電信、諾基亞與宏達電的5G垂直商用應用，是生態體系共同推進台灣5G進程的最佳證明。

台灣諾基亞通信公司總經理劉明達表示，諾基亞5G商用AirScale室內解決方案透過空中介面（over-the-air, OTA）成功展示超大頻寬的5G應用案例: 虛擬實境（VR）應用。長期以來，諾基亞關注5G所觸發的創新可能性，5G與VR結合所創造出的沉浸式體驗是最受期待的5G應用場景之一。

中華電信執行副總林國豐表示，中華電信正加速台灣5G生態系發展，往2020年5G預商用目標前進。

▼高通S855。（圖／資料照）