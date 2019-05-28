勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

記者林淑慧／台北報導

長榮航空勞資爭議備受外界關注，重啟協商第二次會議明（29）日登場，長榮航空今晚發佈聲明表示，公司訴求明日重啟協商第二次會議能開放媒體旁聽及直播，以避免雙方對協商會議各說各話。

另外，長榮航空表示，希望桃空職工就先前公司已經於第一次會議針對勞工董事、日支費調整、疲勞航班改善、參與人評會等四項對案，提出工會的意見，並先行完成5月24日第一次重啟協商會議紀錄之確認程序後，再進行第二次協商會議。

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▲長榮航空勞資重啟協商第二次會議明（29）日登場，長榮航空訴求將協商會議過程全程公開。（圖／記者徐斌慎攝）

長榮航空指出，桃空職工在5月24日協商會議拒絕直播，也不開放媒體旁聽，長榮航空尊重桃空職工的決定，但協商會議結束後，桃空職工隨即於臉書官網發布工會訴求與資方回應對照圖，內容刻意扭曲長榮航空提出之對案，藉此資訊不對等手段激化公司與空服員之對立。

對於此等密室協商後再惡意中傷的行徑，長榮航空發佈聲明表示「無法認同」，也再次證明直播以及開放媒體旁聽的必要性，以避免造成會後各說各話的狀況，因此長榮航空建議桃空職工，如果此次會議來不及準備直播，可以擇期再開會協商。



長榮航空表示，5月24日勞資重啟協商第一次會議是由桃空職工提出，長榮航空也於會議中對於增設勞工董事、調整日支費、改善勞航班改善、參與人評會機制等4項訴求提出對案，其餘4項訴求由於時間因素未能開啟討論。長榮航空提出之對案如下表：

▲長榮航空勞資5月24日協商重點一覽表。（圖／長榮航空提供）

然而，5月24日協商會議時，桃空職工只單方面要求公司提出8項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，工會協商代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，由此行徑實看不出桃空職工提出重啟協商的誠意。



長榮航空表示，將以坦然的態度面對勞資爭議，不會拒絕協商會議，但絕對無法接受桃空職工一再抹黑，不誠信的協商方式，也呼籲桃空職工停止操弄不實言論，激化勞資雙方的關係，回歸理性、誠信協商的本質。