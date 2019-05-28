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遠航董座張綱維明出面宣示資金無虞　第六架全新ATR客機到位

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▲遠東航空第6架全新ATR客機今日抵台，圖中為飛渡新機回台的外籍機師Giorgio及Emilien Jean Pierre。（圖／遠航提供）

▲遠東航空第6架全新ATR客機今日抵台，圖中為飛渡新機回台的外籍機師Giorgio及Emilien Jean Pierre。（圖／遠航提供）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空本月停飛部分國際航線，引發外界嘩然，遠航董事長張綱維明（29）日將現身出席ATR72-600新機抵台記者會，除將說明機隊汰舊換新規劃外，預計也將對外宣示公司資金無虞、營運一切正常。

遠東航空第6架全新ATR客機今日晚間交機飛抵松山機場，遠航表示，明年初國內線10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求，國際線8架MD客機，其中4架今年8月起提前自5個月前陸續退役，另4架也將提前汰舊更新。

請繼續往下閱讀...

針對日前的國際航班取消事件，遠航表示，主要是受飛時限制，與資金無關，目前公司營運正常，每個月都接受民航局監理，資金無虞。

▲遠東航空第6架全新ATR客機今日晚間交機飛抵松山機場，遠航表示，明年初國內線10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求。（圖／遠航提供）

▲遠東航空第6架全新ATR客機今日晚間交機飛抵松山機場，遠航表示，明年初國內線10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求。（圖／遠航提供）

依據遠航聲明，遠航自張綱維董事長接手已有12年，自第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，強調公司財務健全，絕對經得起考驗。

至於原訂引進波音新機的計劃，遠航表示，由於波音公司對於737MAX飛機軟體維修進度遲緩，遠航雖考慮改引進空中巴士A321neo客機，但短期內該機型訂單已滿，原預定明年初開始引進的737MAX，估計將延後一年引進新機。

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關鍵字：遠東航空,張綱維,波音,空中巴士,民航局

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