體恤民眾！水災報廢車輛退牌照稅　申請日延至11月底

▲因豪雨水災而停、報廢的車輛，在11月底前向監理機關申請，就可以獲得牌照稅退稅。（圖／記者陳凱力翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部賦稅署表示，汽、機車因為近日豪雨、水患造成車輛無法使用，可向監理機關申請停、報廢，稽徵機關主動依資料辦理使用牌照稅溢繳退稅，申請時間原本在發生災害的一個月內提出申請；可延長至11月底。

財政部表示，近日梅雨鋒面豪雨造成部分地區水患災害，財政部今通函全國地方稅稽徵機關，對於因豪雨災害受損無法使用車輛，車主可以持證明文件向監理機關申請報廢，使用牌照稅就可以按照使用日數，退還牌照稅。原本規定，車主必須在災害發生日的1個月內，向監理機關以及稽徵機關申請，為了體恤民眾，財政部表示，可以延長至11月30日。

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財政部官員表示，民眾的汽、機車因水災、豪雨而受損停、報廢時，車主可以持證明文件向監理機關申請，一般稽徵機關就會根據監理機關機料，主動退稅；但是如果民眾擔心怕有疏漏，也可以向監理機關申請後，向稽徵機關申請，而在監理機關內通常都有稽徵機關的服務據點，因此民眾申請退稅的服務，不會麻煩。

財政部表示，考量梅雨鋒面與豪雨造成部分地區災情，災區民眾需要重建家園並處理相關善後事宜，基於愛心辦稅及便民服務，財政部已通函全國地方稅稽徵機關，應主動依監理機關資料辦理退稅。