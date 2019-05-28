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國有地首次標租供太陽光電使用　6月18日開標

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▲台南市環保局配合行政院「太陽光電2年推動計畫」，選用新營掩埋場設置太陽光電系統，8月14日在新營掩埋場太陽光電發電廠舉行啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲推動太陽光電政策，財政部首次標租國有地供太陽光電使用（圖／記者林悅翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國產署公告標租國有非公用土地設置太陽光電發電設備，這也是國產署首次標租，標租地點分別有台中后里、台南善化及高雄美濃等，其中台中后里的面積最大，現已經有10家廠商表達有興趣。

國產署表示，為了推動太陽能光電政策，公告標租土地供太陽能光電發電設備使用，預計在6月18日開標，租期20年可以使用，如果租借期間滿意可以換約續租。

請繼續往下閱讀...

國產署標租的地點，台中市后里土地，占地就有超過萬坪，是3件土地中面積最大的，加計台南善化及高雄美濃3筆土地來算，就有1萬6,000多坪。

國產署官員表示，廠商投標時，須達到設備裝置容量（可發電量）下限，以台中后里土地來說，下限為2240kWp、回饋金比率不得低於3%、得標的方式是「投標設備裝置容量」與「回饋金比率」的乘積值來競標，愈高者得標；得標後，廠商還要繳交年租金按「回饋金比率」與「太陽光電發電設備售電收入」的乘積值來計算。

國產署官員表示，在標租機關公告應完成的設置期限前，承租廠商若未完成設置者，按土地當期依法應繳納的地價稅及土地管理等其他費用計收。官員表示，將持續篩選適當國有土地標租提供設置太陽光電，由於日照較長等考量因素，目前主要集中在中南部。而招租的3筆土地，預計在6月18日標租。

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關鍵字：太陽光電,政策,環保,台中后里,高雄美濃,台南善化.國有地,標租,廠商

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