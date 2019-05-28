李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

▲郭台銘臉書發文指稱民進黨罔顧選舉中立。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（28日）在臉書發文，以「連中選會都淪陷為新東廠，民主進步何在！？」為題，指稱民進黨罔顧選舉中立，強勢通過李進勇擔任中選會主委，這樣的行為令人不齒。

郭台銘臉書提到，今天是台灣民主政治史上最黑暗的一天，因為民進黨竟然在立法院強勢通過「被暫時註銷民進黨籍」、政治色彩濃厚的前雲林縣長李進勇來當中選會主委，完全罔顧「選舉中立」，直接踐踏民主進步價值，實在令人不齒。

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郭台銘表示，民進黨可以有千百個理由來說服人民，但是司馬昭之心，路人皆知，因為蔡總統的民調持續輸給賴前院長和其他對手，所以民進黨為了掩護蔡總統連任，竟然拿出李進勇來當作蔡總統執政失敗的「救命符」。

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

相對李進勇擔任中選會主委，郭台銘提到，2010年、2013年，張博雅女士被提名為中選會主委時，民進黨是以如何的高標準質疑，並反對一位「無黨籍」的黨外前輩。而當時還是立委的陳其邁副院長，甚至痛斥中選會為獨立機關，委員應超出黨派之外，依法獨立行使職權；而現在蘇院長居然可以理直氣壯的說「法律沒有規範主委要無黨籍」，更可悲的是，68位民進黨的委員之中，竟無一位站出來捍衛民主的價值。

因此郭台銘再次強調：「我在此承諾，未來我當總統，我絕不會像民進黨一樣只問黨意不問民意」，並提到甚至還用各種東廠黑機關來打壓反對者，強調他會不問政黨、只問能力，誓言要戰勝「博歹筊」聯盟，籌組勝利者聯盟，讓台灣不再惡鬥內耗，讓政治為經濟服務，幫人民加薪，讓國家團結！