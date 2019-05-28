　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書發文指稱民進黨罔顧選舉中立。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（28日）在臉書發文，以「連中選會都淪陷為新東廠，民主進步何在！？」為題，指稱民進黨罔顧選舉中立，強勢通過李進勇擔任中選會主委，這樣的行為令人不齒。

郭台銘臉書提到，今天是台灣民主政治史上最黑暗的一天，因為民進黨竟然在立法院強勢通過「被暫時註銷民進黨籍」、政治色彩濃厚的前雲林縣長李進勇來當中選會主委，完全罔顧「選舉中立」，直接踐踏民主進步價值，實在令人不齒。

請繼續往下閱讀...

郭台銘表示，民進黨可以有千百個理由來說服人民，但是司馬昭之心，路人皆知，因為蔡總統的民調持續輸給賴前院長和其他對手，所以民進黨為了掩護蔡總統連任，竟然拿出李進勇來當作蔡總統執政失敗的「救命符」。

▲▼郭台銘聯訪行程。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

相對李進勇擔任中選會主委，郭台銘提到，2010年、2013年，張博雅女士被提名為中選會主委時，民進黨是以如何的高標準質疑，並反對一位「無黨籍」的黨外前輩。而當時還是立委的陳其邁副院長，甚至痛斥中選會為獨立機關，委員應超出黨派之外，依法獨立行使職權；而現在蘇院長居然可以理直氣壯的說「法律沒有規範主委要無黨籍」，更可悲的是，68位民進黨的委員之中，竟無一位站出來捍衛民主的價值。

因此郭台銘再次強調：「我在此承諾，未來我當總統，我絕不會像民進黨一樣只問黨意不問民意」，並提到甚至還用各種東廠黑機關來打壓反對者，強調他會不問政黨、只問能力，誓言要戰勝「博歹筊」聯盟，籌組勝利者聯盟，讓台灣不再惡鬥內耗，讓政治為經濟服務，幫人民加薪，讓國家團結！

ET快訊
理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」！一看是「復仇者聯盟巨
每月撲倒董娘2次！新竹小王「PO網公告」：有腰力就好　下場慘
「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：醫療團隊不存

關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,中選會,李進勇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5G影響面廣大！取得頻譜執照後的創新應用才是最大挑戰

李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

5G釋照大利多！大幅調降頻率費、期限20年、小型基地台免許可

民間參與公建案金額估僅千億　北投士林科技園區最大

彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損

國內5家專營電子支付全部虧錢　街口支付今年增資4億元

職災保險單獨立法重點來了　投保薪資上限擬調高至7萬2800元

經濟部拍板！優沛國際斥資逾18億元收購福盈科技

郭台銘：貿易戰將結束、科技戰要開始了　「+互聯網」帶動「6流」再創台灣奇蹟

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

5G影響面廣大！取得頻譜執照後的創新應用才是最大挑戰

李進勇任中選會主委 郭台銘：民進黨罔顧選舉中立、令人不齒

5G釋照大利多！大幅調降頻率費、期限20年、小型基地台免許可

民間參與公建案金額估僅千億　北投士林科技園區最大

彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損

國內5家專營電子支付全部虧錢　街口支付今年增資4億元

職災保險單獨立法重點來了　投保薪資上限擬調高至7萬2800元

經濟部拍板！優沛國際斥資逾18億元收購福盈科技

郭台銘：貿易戰將結束、科技戰要開始了　「+互聯網」帶動「6流」再創台灣奇蹟

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

「整頓」儲蓄險、實支實付副本理賠　葉啟洲與黃金木皆表贊同

5G影響面廣大！取得頻譜執照後的創新應用才是最大挑戰

牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好塗滿

蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

不一定選總統！憂藍綠養套殺　柯營坦言：韓國瑜「這2點」最難打

日職／宋家豪飆2K解決1局　15次中繼成功居第2

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

埼玉也有人街頭持刀！日警開槍擊倒「內褲男」　送醫急救不治

衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

財經熱門新聞

貿易戰演變貨幣戰　一次看完新台..

高鐵通車12年谷底翻身　謝金河..

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

美商務部黑名單　台灣8公司上榜

大樂透端午加碼今天開跑　加開1..

張忠謀：一年內很多企業受傷　

特斯拉大砍成本　連廁所衛生紙都..

外資連14賣創第五大賣超紀錄　..

政治人物高喊拚經濟　謝金河：先..

小英夢想基本工資3萬？勞長說話..

斷言科技戰將起　郭台銘：用工業..

童子賢：中美貿易全球面臨洗牌

起薪4開頭！鴻海兌現高雄投資　..

MSCI權重調整生效　台股尾盤..

更多熱門

相關新聞

馬英九點名朱王郭韓支持重啟核四

前總統馬英九28日出席重啟核四記者會，並點名前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘，以及高雄市長韓國瑜等人應表態支持重啟核四公投。

郭董當選捐薪水 朱歡迎郭董為台灣服務

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

國民黨砲轟蔡：李進勇案讓2020選舉蒙上陰影

李進勇人事案　朱立倫：傷害台灣民主

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面