5G釋照大利多！大幅調降頻率費、期限20年、小型基地台免許可



▲國家通訊傳播委員會(NCC)委員郭文忠（圖／台灣通訊學會提供）



記者陳世昌／台北報導



台灣5G釋照進入倒數階段，國家通訊傳播委員會（NCC）委員郭文忠28日表示，考慮各界對5G商業模式的疑慮，NCC將規劃提昇投資誘因機制，延長本次釋照的頻譜使用期限至20年，使頻譜的得標者可延長投資回收期，降低投資風險。



郭文忠還說，NCC同時預計大幅調降頻率使用費，以利降低頻譜使用成本與提供投資誘因，未來使用3.5GHz頻段的業者負擔1GHz的18%使用費，使用6GHz以上高頻段者僅負擔0.4%之頻率使用費。並持續推動完成偏鄉涵蓋的頻率使用費者折扣，促成業者兼顧偏鄉地區的涵蓋。



郭文忠表示，NCC預計於今年第四季、最遲明年初進行首波5G釋照，計畫3.5G中頻段釋出270MHz，28G高頻段釋出2500MHz，以及1800MHz釋出20MHz可作為加強覆蓋的搭配頻段。



NCC也鼓勵5G實驗與商業實驗先行，導入概念驗證(Proof of Concept, PoC)及商業驗證(Proof of Business, PoB)機制，樂見電信業者、應用業者與學術界透過實驗網路，找到垂直創新應用試驗法規環境，以因應國內5G、物聯網(IoT)等新興科技、創新ICT應用與商業模式探索之需求。



▲台灣通訊學會28日舉辦「台灣通訊論壇2019-營造5G友善發展環境」，出席者包括國家通訊傳播委員會(NCC)郭文忠委員、交通大學林一平副校長、交通大學呂學錦榮譽教授、台灣大學張時中教授、台北大學劉崇堅教授、元智大學葉志良教授、台北科技大學江雅綺教授、前交通部賀陳旦部長、經濟部新世代通訊技術推進辦公室張麗鳳技術長、財團法人電信技術中心陳人傑主任、台灣電信產業發展協會劉莉秋副祕書長、泰鼎法律事務所陳嘉琪律師。



郭文忠還提到，5G有大量興建小型基地臺的趨勢，將放寬低功率小型基地台設置管理，其可免除電台設置許可，也簡化較小功率之小型基地台設置作業流程。並期盼民眾能對基地臺建置有正面認知，以利於5G基礎建設。



郭文忠28日出席台灣通訊學會舉辦的「台灣通訊論壇2019-營造5G友善發展環境」做開幕致詞，並針對5G釋照議題與國內專家學者交流意見，出席者包括前交通部賀陳旦部長、交通大學林一平副校長、交通大學呂學錦榮譽教授、台灣大學張時中教授、台北大學劉崇堅教授等人。

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