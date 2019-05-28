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民間參與公建案金額估僅千億　北投士林科技園區最大

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部統計，今年政府所推出民間參與公共建設的案子有48件，金額為約為1093億元。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(28)日表示，下半年民間參與公共建設案源出爐，共計有48案，投資規模共計1093億元，最大案件是台北市的北投士林科技園區設定地上權案，投資規模上看290億元，預計10月招標。

財政部6月14日將舉行民間參與公共建設招商大會，招商期間是在今年下半年到明年上半年的案件，根據統計，今年的案源主要有48件，投資金額1093億元，卻創下近4年來新低。

請繼續往下閱讀...

根據財政部的資料，去年的招商案件有81件、招商金額2,021億元；106年有81件，金額有2,138億元；105年有72件，金額有1387億元；104年則是76件，投資金額613億元。

財政部解釋，今年案源與投資規模較少的原因，主要有包含：一，許多地方首長是新上任，所以各地方還要繼續整理案源；二，去年、前年都有開發型的大案件，例如雙子星大樓金額就有600多億元、雙和醫院、也有80億元等，也支撐了前兩年的投資規模；三，因為公共建設有生命週期，例如招標後業者經營要數十年後才會回到政府手中，所以案源會有多有少。

而今年招標案件，較受矚目案件有北投士林科技園區地上權案，金額有290億元為最大；高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案，金額也破200億元，為265億元；高鐵台中車站3筆發展用地開發經營，金額為147億元；高雄前鎮區的輕軌捷運週邊土地地上權案，金額為36億元。

就六都的部分，今年台北市仍較為積極，共推5個案件，金額351.51億元；高雄市居次，共推4件，金額321.12億元：台中市則是第三，案件數4件、有87.03億元；桃園市則有4件，金額34.66億元；新北市也同樣6件，金額31.99億元；台南市則是4件，金額15.83億元。

不過，財政部表示，今年前4月已經簽約的金額卻創高，簽約的件數36件、簽約金額達535億元，主要是國泰瑞芳大型複合開發計畫，簽約金額55億元所貢獻；去年同期10件，金額160億元；106年同期則有30件，簽約金額114億元。

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關鍵字：財政部,民間參與公共建設,金額,1000億元,台北市

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