彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

彰銀案最高法院判決廢棄二審判決，發回高院更審。彰銀工會出面呼籲金管會應貫徹「金金分離」，要求台新金釋出彰銀股權。金管會主委顧立雄今天(28日)首度針對彰銀案發表意見，他表示：「有關於釋股，我作為監理機關，不適合介入這事情，股權部份要由彰銀跟台新去談。」

顧立雄表示，現在彰銀案有兩個層次。第一層次是同時擁有台新跟彰銀的董事席次，產生的「金金分離」疑慮，這部分金管會將來做研議；第二層次才是股權問題，「但不能叫我在金金分離的基礎之上，直接叫我去要台新釋股，我做為監理機關不適合介入這事情，這部分要由財政部跟台新談。」

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顧立雄強調，金管會從監理角度去談金金分離，也就是台新跟彰銀之間的金金分離，這部分如何做利益衝突迴避，跟競業禁止的避免，這部分金管會會來探討。

顧立雄接著說明，一個金控底下同時在不同銀行之間有董事席次，也不是只有台新這麼一家，金管會本來就有要求，不要指派內部人到另一家銀行擔任董事，但台新金是比較特殊，某種程度有涉及到彰銀經營權，同時擁有兩家經營權的情況之下，過去有歷史因素之下，還是要避免兩家的經營有競業禁止的關係，產生認為有金金分離的疑慮。

意思是金管會認為台新跟彰銀有競業禁止的疑慮嗎？顧立雄表示，現在台新金在彰銀沒有過半席次，沒有過半席次就沒有控制權的問題，在沒有控制權的情況下，如何做到避免競業禁止的問題，會再來進行研議。

目前台新金持有彰銀22.5%股權，若台新金加碼彰銀到25%，金管會會准嗎？顧立雄表示：「台新如果要加碼到25%當然要來金管會申請，但我不認為會存在這樣的問題，我不認為他們(指台新)會加碼，這是假設性問題，這事情我們再看看。」