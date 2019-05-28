　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國內牛仔褲代工大廠如興（4414）今（28）日晚間召開重訊記者會。（圖／記者劉姵呈攝）
▲國內牛仔褲代工大廠如興（4414）今（28）日晚間召開重訊記者會，由財會處副總經理徐仲榮說明重編107年度財務報告原因。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

國內牛仔褲代工大廠如興（4414）今（28）日晚間召開重訊記者會，說明依據金管會要求，107年度財務報告因提列商譽減損，必須重新編製並公告，影響金額達新台幣11億元。如興強調，此認列是因為會計原則認定所致，並非實際營運損失造成。

如興估計未來生產效益，包括購併NANJING USA INC.可能帶來因應中美貿易戰的轉單效益；但金管會認為這屬於企業重組效益，與國際會計準則公報不符，要求如興全部剔除，提列減損及重編財報。

徐仲榮表示，因為對於國際會計準則公報（IFRS）的解讀，金管會認為不得將期後併購NANJING USA INC.的效益納入商譽減損測試評估，並應重編107年度財務報告，如興公司重新委請會計師查核後依法公告。這樣的安排跟公司經營策略與實務有落差，這些訂單已在洽談甚至生產中，剔掉同時無法拿其他訂單補上，但考量上市公司財報編製準則一致性，可以理解金管會的要求。

勤業眾信前總裁、資深會計師黃樹傑認為，過去商譽會逐年攤銷，但根據新的會計準則公報規定，是採用減損測試的方式評估商譽是否有減損情況發生，而且減損一旦提列，是不會再迴轉的。

黃樹傑表示，一般情況下，除非產品淘汰、產線縮減或是生產技術不堪使用，否則會計師不會輕易要求公司提列商譽減損；如興公司的主要產品是非常傳統的牛仔褲，屬於百年不變的傳統商品，所以被要求提列減損，是比較罕見的情況。但認列商譽無形資產減損，只是帳面金額的打消，以如興公司107年底重編前帳上達60億元的商譽金額來看，這個提列減損的動作是減輕如興公司負擔。

法人指出，目前中美貿易大戰越演越烈，如興公司於東南亞地區近7,000萬條牛仔褲的年產能，有機會成為各大品牌爭相搶奪下單的標的，金管會此刻要求如興公司提列鉅額的商譽減損，對如興來說是一個短空長多的狀況，後續值得觀察。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
22歲美貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚遭騙：家裡連像樣廁所都沒
紅燈過馬路被「92歲翁撞飛」兄妹雙亡　網批活該！家屬淚：拜託
2019新iPhone情報再洩！除了三鏡頭「還有這4個亮點」

關鍵字：如興,重訊,財報重編,紡織股

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰消息反覆不定　電子休兵、傳產金融股力撐台股震盪小漲5.85點

受貿易戰衝擊台、韓股市上週持續失血　東協股市受惠轉單效應內外資追捧

川普訪日發表正面談話　大立光反彈逾2%台股早盤狹幅震盪

貿易戰演變貨幣戰　一次看完新台幣續貶對生活有哪些影響

外資連14賣創第五大賣超紀錄　一張表看完外資圈示警貿易戰影響

MSCI權重調整生效　台股尾盤爆量778億下殺33點終場收10,312點

外資大匯出！新台幣爆五個月最大量　終結連二升轉貶3.4分

彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損

國內5家專營電子支付全部虧錢　街口支付今年增資4億元

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

彰銀工會呼籲金管會令台新釋股　顧立雄：作為監理機關不宜介入

牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損

國內5家專營電子支付全部虧錢　街口支付今年增資4億元

職災保險單獨立法重點來了　投保薪資上限擬調高至7萬2800元

經濟部拍板！優沛國際斥資逾18億元收購福盈科技

郭台銘：貿易戰將結束科技戰要開始了　「+互聯網」帶動「6流」再創台灣奇蹟

職災保險單獨立法下周預告　雇主沒投保發生職災最高可罰300萬

最快下周執行！義大利債務失控超標2倍　歐盟擬開罰1250億

張忠謀：一年內很多企業受傷　連科技創新、5G都放緩

外資大匯出！新台幣爆五個月最大量　終結連二升轉貶3.4分

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

台南萬安號演習　無論鬧市老街都淨空過程逼真順利

富邦、璞園、裕隆仍觀望　CBL職籃仍陷難解僵局

北市警速逮闖臨檢站毒蟲　警署長陳家欽：「力挺嚴正執法」

其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

再增一例麻疹！北部20餘歲男 染病　可傳染期曾在IKEA活動

出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

理科太太環抱墨鏡帥哥...笑裂嘴「全身都很硬」　一看竟是「復仇者聯盟巨星」　　

黃子佼「婚期」鎖定大選後　入行31年死守節目底線

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

財經熱門新聞

高鐵通車12年谷底翻身　謝金河..

貿易戰演變貨幣戰　一次看完新台..

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

美商務部黑名單　台灣8公司上榜

大樂透端午加碼今天開跑　加開1..

特斯拉大砍成本　連廁所衛生紙都..

張忠謀：一年內很多企業受傷　

外資連14賣創第五大賣超紀錄　..

政治人物高喊拚經濟　謝金河：先..

小英夢想基本工資3萬？勞長說話..

童子賢：中美貿易全球面臨洗牌

起薪4開頭！鴻海兌現高雄投資　..

MSCI權重調整生效　台股尾盤..

富驊入主台翰案遭獨董反對

更多熱門

相關新聞

紡拓會邀集遠東新等廠參加德國紡織展　估商機有1,300萬美元

紡拓會組團參加全球規模最大的產業用紡織品展－「2019年德國Techtextil產業用紡織品展」，紡拓會指出，本屆展覽徵集了38家紡織業者參展如遠東新世紀、福懋、新光合纖、展頌、南良、勝隆、永光、和友、佳和、六上、永光、湯姆隆等，另外根據現場調查指出，造訪台灣館買主超過2,600人次，預計商機1,300萬美元以上。

對抗美中貿易戰　轉單受惠族群一次報給你

大立光翻紅力挺　台股力抗空軍小漲12點收11,039點

受惠東奧商機紡織股表現抗跌　儒鴻大進補股價漲逾4%

快訊／檢調今出動搜索股市金釵葉美麗涉掏空

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面