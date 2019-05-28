牛仔褲大廠如興重編107年度財報　提列11億元商譽減損



▲國內牛仔褲代工大廠如興（4414）今（28）日晚間召開重訊記者會，由財會處副總經理徐仲榮說明重編107年度財務報告原因。（圖／記者劉姵呈攝）



記者劉姵呈／台北報導

國內牛仔褲代工大廠如興（4414）今（28）日晚間召開重訊記者會，說明依據金管會要求，107年度財務報告因提列商譽減損，必須重新編製並公告，影響金額達新台幣11億元。如興強調，此認列是因為會計原則認定所致，並非實際營運損失造成。

如興估計未來生產效益，包括購併NANJING USA INC.可能帶來因應中美貿易戰的轉單效益；但金管會認為這屬於企業重組效益，與國際會計準則公報不符，要求如興全部剔除，提列減損及重編財報。



徐仲榮表示，因為對於國際會計準則公報（IFRS）的解讀，金管會認為不得將期後併購NANJING USA INC.的效益納入商譽減損測試評估，並應重編107年度財務報告，如興公司重新委請會計師查核後依法公告。這樣的安排跟公司經營策略與實務有落差，這些訂單已在洽談甚至生產中，剔掉同時無法拿其他訂單補上，但考量上市公司財報編製準則一致性，可以理解金管會的要求。



勤業眾信前總裁、資深會計師黃樹傑認為，過去商譽會逐年攤銷，但根據新的會計準則公報規定，是採用減損測試的方式評估商譽是否有減損情況發生，而且減損一旦提列，是不會再迴轉的。



黃樹傑表示，一般情況下，除非產品淘汰、產線縮減或是生產技術不堪使用，否則會計師不會輕易要求公司提列商譽減損；如興公司的主要產品是非常傳統的牛仔褲，屬於百年不變的傳統商品，所以被要求提列減損，是比較罕見的情況。但認列商譽無形資產減損，只是帳面金額的打消，以如興公司107年底重編前帳上達60億元的商譽金額來看，這個提列減損的動作是減輕如興公司負擔。



法人指出，目前中美貿易大戰越演越烈，如興公司於東南亞地區近7,000萬條牛仔褲的年產能，有機會成為各大品牌爭相搶奪下單的標的，金管會此刻要求如興公司提列鉅額的商譽減損，對如興來說是一個短空長多的狀況，後續值得觀察。