經濟部拍板！優沛國際斥資逾18億元收購福盈科技

▲亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌宣佈公開收購福盈科技化學公司，此投資案斥資新台幣逾18億元，已獲經濟部投審會審議通過。（圖／優沛國際提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（28）日召開重大投資案審查會議，會中通過優沛國際公司公開收購福盈科技化學股份有限公司一案，此投資案預計斥資逾18 億 6693 萬元，將從事工業用特化學品及助劑等製造及銷售業務。

另外，經濟部投審會也通過星展銀行增資22.5億元，與澳商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED斥資6.3億元轉投資海能風力發電公司、丹麥商CI II CHANGFANG K/S斥資9.15億元投資彰芳風力發電公司等大案。

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優沛國際是由私募股權基金CDIB Capital Asia Partners L.P.（亞洲基金）與福盈科技之董事莊詩蘋與翁聰哲，為收購福盈科技的目的所共同設立的投資公司。亞洲基金董事總經理兼優沛國際董事吳忠懌曾在今年三月受訪時表示，此為亞洲基金啟動在台槓桿收購第一案，未來會朝重新掛牌上市作為目標。

吳忠懌說，福盈科技成立超過40年，為台灣地區紡織與皮革助劑領域歷史悠久的企業，隨時代變遷，台灣中小型傳統產業往往面臨許多發展瓶頸，如：全球化高度競爭、台灣產業外移、大陸同業迅速崛起以及產品生命周期縮短等衝擊。