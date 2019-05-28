職災保險單獨立法重點來了　投保薪資上限擬調高至7萬2800元

▲職災保險單獨立法是總統蔡英文重要的勞動政見，預計下周提出草案條文內容。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

職災保險單獨立法是總統蔡英文重要的勞動政見，整合現行相關法令，建立預防、補償及重建體系，以提供勞工適足的保障，勞動部預計在下周進行預告，投保薪資下限採基本工資，包括部分工時勞工，而上限則提高至7萬2800元。

勞動部勞動保險司長鄧明斌表示，歷經6場座談會，職災保險法草案目前訂定6章節、100多個條文、23個子法；這次最大特色在於職災保險單獨立法後，可隨時按照勞工需求與環境變動，進行滾動式檢討，授權子法配合勞工需求，具備可調整性、可操作性，也不用修到母法，也是一大變革。

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外界關注的投保薪資，職災保險投保薪資下限擬採基本工資，包括部分工時也須以基本工資投保，約有53萬8843人，而上限則訂為勞退提繳級距第8組第44級為7萬2800元，可涵蓋92.5%勞工薪資水準，約631萬1520人。鄧明斌指出，過去雇主質疑上限不夠高，雇主仍需填補勞基法職災補償責任，因此職災保險拉高後，投保薪資貼近實際薪資，能夠縮小給付和補償之間的差距。

至於保險費率的訂定，勞動部考量立法施行之初，並無經驗可供參採，在基金累存足夠，同時也降低開辦初期保費調升對勞資雙方的衝擊，因此若從2018年精算報告建議，規劃施行時按照最新一次勞保職災保險行業別費率表，平均費率為0.21%，來收取保費，不足的部分由累存的保險基金攤提，等到下一次精算報告出爐後，再決定是否調整。

提升給付水準方面，過去按照加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算，不過職災保險法則按照發生保險事故前6個月的月投保薪資平均計算，較能精準反映職災前的生活水準；為兼顧職災勞工權益與分散雇主職災補償風險，規劃請領職災保險年金給付者，因不同保險事故，同時請領本保險或其他社會保險年金時，採併領，但職災年金給付減額發給，減額比率以50%為限。