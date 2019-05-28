職災保險單獨立法下周預告　雇主沒投保發生職災最高可罰300萬

▲職災保險單獨立法草案預計下周預告，除了擴大納保對象等，同時也明訂保險效力起算點為勞工到職日 。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

職災保險單獨立法草案規劃有4大重點，其中保險效力的起算點也是重大變革之一，只要勞工受僱於登記有案的事業單位，職災保險效力從到職日開始計算，雇主若未依法申報，勞工一旦發生職災，也可請領保險給付，而雇主最高可處以300萬元罰鍰，預計下周預告。

職災保險單獨立法這次草案規劃有4大重點，包括擴大納保對象、提高投保薪資、保險費率的訂定、提升給付水準。擴大納保對象概分為4大類，首先是未來受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數皆強制納保，再者是無一定雇主或自營作業的職業工會勞工仍維持強制納保。

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第三種則是臨時或短期受僱於自然人雇主的勞工，納為特別加保對象，提供簡便加保措施，最後則是研擬工會配套措施，像是明訂職業工會等勞工團體代辦投保業務等。

勞動部勞動保險司長鄧明斌表示，臨時或短期受僱於自然人雇主的勞工目前沒有加保勞保的管道，因此這次規劃納入特別加保對象，可在工作前透過手機APP或便利商店等簡便方式進行投保，並有3個級距可供選擇，提高臨時工、短期工的保障，不過目前尚未定案。

至於保險效力起算時點，受僱於登記有案的事業單位勞工，保險效力自到職日起算，雇主若未申報手續，提高未申報處罰額度，處以2萬至10萬元，並得連續處罰；若未申辦期間，勞工遭遇職災時，也可以請領保險給付，不過也會一邊處罰雇主，可處以10萬至300萬的罰鍰，加強嚇阻效用。