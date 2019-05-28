第10代Intel Core處理器已出貨　筆電今年底上市　

▲英特爾宣布第10代Intel Core處理器已出貨。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾今（28）日於Computex 2019宣布第10代Intel Core處理器和英特爾Project Athena創新計劃的最新進度，第10代Intel Core處理器現已開始出貨，OEM機種預計將於2019年底推出。

第一批第10代Intel Core處理器以英特爾10奈米製程、代號為「Sunny Cove」的新核心架構和最新Gen11繪圖引擎為基礎。第10代Intel Core處理器從Intel Core i3到Intel Core i7，皆具備最多4核心和8執行緒、高達4.1倍的渦輪加速頻率，以及高達1.1GHz的繪圖頻率。

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英特爾資深副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，英特爾整合度最高的CPU－第10代IntelR Core處理器與Project Athena，是英特爾在平台進行深度投資以促進推動產業創新的最佳典範。

首款AI筆電處理器

英特爾推出首款以AI高效能筆電而設計的處理器，提供約2.5倍的AI效能，讓工作低延遲，且對新款繪圖架構提供高達每秒一兆次的浮點運算。

在連網性方面，首次同時提供整合式Thunderbolt 3和整合式IntelR Wi-Fi 6 (Gig+)，使無線網路速度提高近三倍，可提供超過1Gbps的無線網路速度。



在繪圖功能部分，英特爾以Gen11繪圖架構為基礎的全新IntelR IrisR Plus繪圖晶片，提升效能近兩倍，透過加快約兩倍的HEVC編碼速度，觀賞十億種顏色的4K HDR高解析度畫質、FPS速度提高兩倍的遊戲，並以1080p播放成千上萬的熱門遊戲，能夠隨時隨地達到專業級內容創作的功能。

▼英特爾Project Athena Open Labs即將啟用。（圖／記者周康玉攝）

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