研華加入輝達技術生態圈　打造首套Jetson Nano平台

▲研華加入輝達技術生態圈。（圖／取自研華官方粉絲團）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）今（28）日宣布，攜手輝達（NVIDIA）提供從端到雲的AI解決方案，加速AI運算平台落地；研華同時加入輝達Jetson技術生態圈，打造全球首套Jetson Nano行業專屬邊緣端運算電腦平台。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華近年來聚焦物聯網行業方案發展，設計符合各行業應用的工業系統平台；加入輝達Jetson技術生態圈，恰好補足研華於AI邊緣運算領域的應用，進而打造全球首套Jetson Nano行業專屬邊緣端運算電腦平台。

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研華與輝達合作，不僅說明研華進攻AI邊緣運算的決心與實力，更藉此完整研華在AI人工智慧硬體平台解決方案，未來雙方將持續合作聯手，一同實現從端到雲加速運算的AI藍圖。

研華以硬體系統開發能力為基礎，成功打造全球首套Jetson Nano硬體平台的邊緣端運算系統平台MIC-710IVA，此舉將促使研華與輝達共同搶攻人工智慧邊緣運算（Edge AI）於智慧城市監控市場領域。該系列展品已於今年三月美國GPU技術大會（GTC 2019）首度登台，與輝達全新的Jetson Nano同步亮相。

蔡淑妍表示，邊緣智慧、高效能運算將是落實AI應用的最後一哩路，因此研華與輝達成為合作夥伴後，將更積極向全球展示人工智慧從端到雲的應用，一同聯手協助企業將AI落實在智能製造、智慧交通，以及各式智慧城市應用上。

研華長期以來在雲端伺服器端採用輝達的GPU，打造專屬AI推理和深度學習GPU伺服器。研華所推出的超高密度運算GPU伺服器通過輝達Tesla T4測試（NVQual），儘管在1U機箱內放置5張GPU卡，還是能排除GPU運算時所產生的熱當問題。



