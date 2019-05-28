「快樂檸檬」全球展店上看二千店　雅茗董座吳伯超：「要做茶界星巴克！」

▲手搖茶「快樂檸檬」母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

世界首富貝佐斯也愛喝的手搖茶「快樂檸檬」，母公司雅茗－KY今（28）日召開法說會，董事長吳伯超表示，今年首季每股稅後盈餘(EPS)為1.32元，創下歷史同期新高，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。

雅茗-KY董事長吳伯超以快樂檸檬西雅圖分店為例表示，該門店位在西雅圖Bellevue Squqre的門店，吸引到全球首富也是亞馬遜董事長貝佐斯與其子，在今年4月初一起來店排隊購買珍奶嘗鮮，顯見「快樂檸檬」品牌的國際知名度。

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▲受惠營運績效提升、費用控管得宜，知名手搖茶「快樂檸檬」母公司今年首季營利率由去年同期的6.94%提升到10.4%，與去年同期相比大增五成。（圖／記者湯興漢攝）

受惠營運績效提升、費用控管得宜，雅茗－KY今年首季獲利及每股盈餘成長的幅度遠超過營收成長的幅度，其中，營利率更由去年同期的6.94%提升到10.4%，與去年同期相比大增五成。

雅茗主管表示，首季為傳統淡季，營收、獲利能夠改寫歷史同期新高記錄，主要受惠旗下「快樂檸檬」品牌效應日漸增強所致。加上在中國大陸與海外持續擴大新開門店、強化多元的線上線下新零售營銷策略、與阿里巴巴等集團深度合作以擴大展店觸角的新結盟策略。並輔以持續進行的新門面的更新門店工程及適時推出新產品等策略奏效。

▲雅茗-KY董事長吳伯超表示，第一季旗下所有品牌新開66家，開創歷來第一季的新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

另外，加快新開門店是營收、獲利得以同步揚升的關鍵因素。第一季集團旗下所有品牌新開66家，開創歷來第一季的新高紀錄。因此推升加盟金、權利金及原物料銷貨收入，帶動首季整體營收攀登同期高峰，強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

展望後市，雅茗－KY表示，將在新門店、新零售、新結盟、新門面及新產品的五新策略的成效及第一季獲利大幅成長的基礎上，不排除投資與併購適當標的與機會，加速開出好店及將店開好，以期提升營收成長的同時，進一步拉高獲利增長的幅度。