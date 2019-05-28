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政治人物高喊拚經濟　謝金河：先把自己的管區照顧好！

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▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（28）日在臉書以「有志大位者，請把自己的管區照顧好！」發文指出，「所有政治人物都喜歡把拼經濟掛在嘴邊，並且指責別人只拼政治，不拚經濟！」他認為，或許可以從這些政治人物所管區的企業股價來看拚經濟的本事。

謝金河率先以美國總統川普為例提到，川普近日在推特指出，有美國人覺得現在的經濟比2016年好的比率達71%，「這就是經濟成績單。」

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他認為，拼不拼經濟是一件很主觀的感受，但政治人物自己可以管轄的上市公司股價其實就能展現領導者的治理能力，他舉例，「朱立倫可以影響倫飛的股價，如果一直只有2元多，如何說服大眾他有拼經濟的能力？高育仁先生應該為女婿想想辦法。」

鴻海董事長郭台銘近期也經常在電視上暢談自己拚經濟的理念，同時也向國人喊話，他是最有能力帶領台灣經濟再次起飛的人。但謝金河認為，若是鴻海股價持續下跌，郭台銘該如何說服大家相信他有拼經濟的本事。目前鴻海集團相當龐大，在日本、上海、深圳和香港都有上市公司，謝金河建議，「郭董在拚政治的時候，也該注意集團旗下的股價。」

而尋求連任的總統蔡英文，謝金河認為，雖然過去蔡英文總是帶給外界拼經濟成績不佳的印象，但若是看看國營企業上市公司的股價，高鐵、兆豐金、第一金、華南金、合庫金、台企銀、台肥和台盬等公司股價都創新高。此外，蔡英文的三年任期中，台股也寫下史上最久的萬點紀錄。

再來談到話題度最高的高雄市長韓國瑜，謝金河表示，如果從股價看拼經濟的功夫，韓國瑜市長可以管轄的高雄銀行股價9元多，也算維持平盤。謝金河認為，「從股價看拚經濟的本事，也許可以是一個指標。」

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