▲緯穎Computex大秀液冷實力，與3M合攻資料中心。（圖／取自緯穎官方粉絲團）

記者周康玉／台北報導

緯創旗下緯穎（6669）今（28）日在Computex 2019展出採用開放式運算計畫（Open Compute Project，OCP）伺服器，並且與3M合作的電子氟化液設計的兩相浸沒式液冷系統，展示資料中心實力。

緯穎指出，兩相浸沒式液冷系統是採用48V技術，與電源池（Power Pooling）技術，可進一步提高系統的能源使用效率；此系統擁有高運算密度，支援高達100台OCP TiogaPass伺服器主機板，透過提高電源與冷卻系統效率，滿足資料中心快速成長的功耗與運算密度需求。

請繼續往下閱讀...

在浸沒式冷卻系統中，冷卻液的選擇對於整體性能表現扮演關鍵性的角色。緯穎一直與浸沒式冷卻液領導廠商3M密切合作，以實現高效系統的設計，並於Computex2019中展出雙方合作成果。緯穎採用的3M Fluorinert 電子氟化液是非導電介電液體，設計用於浸沒式冷卻系統的熱傳導。



緯穎科技資深副總暨技術長張順來博士表示，藉著3M的專業知識，共同實現先進的兩相浸沒式液冷系統。這將協助資料之心因應來自雲端運算、人工智慧與高效能運算(HPC)等應用對功耗和運算密度需求的挑戰。緯穎將持續投入，為資料中心提供最佳的總體擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO），同時確保系統性能與可靠度。

美商3M台灣交通運輸與電子產品事業群總經理尹國忠表示，透過推動先進的兩相浸沒式冷卻系統，一同翻轉資料中心的冷卻技術。緯穎的浸沒式冷卻系統，正展現了未來資料中心應用所需的高效能解決方案。

▼緯穎Computex大秀液冷實力。（圖／取自緯穎官方粉絲團）



