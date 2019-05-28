工業廢水處理工程廠萬年清　今日以每股50元掛牌上櫃



▲工業廢水處理工程廠萬年清（6624）今（28）日正式掛牌上櫃，國泰證券董事長莊順裕（右）與萬年清董事長何家慶（左）一同敲鑼誌慶。（圖／國泰證券提供）



記者劉姵呈／台北報導

工業廢水高級處理工程領導廠商萬年清（6624）今（28）日正式以每股50元掛牌上櫃。受惠於大陸及越南市場拓展有成，工業廢水處理案量增加，萬年清營收逐年穩定成長，過去兩年度毛利率均維持在三成以上，今年獲利情況也能逐季提高，今年度以上櫃後股本計算，將配發現金股利約2.22元。

萬年清目前資本額為1.6億元，受惠於中國大陸及越南市場拓展有成，工業廢水處理案量增加，公司營收逐年穩定成長，2017年及2018年合併營收分別為3.31億元3.83億元，成長15.71%，過去兩年度毛利率均維持在三成以上，每股稅後淨利分別為2.54元、3.10元，年成長22.05%。

萬年清2019年第一季合併營收為1.04億元，每股稅後淨利為0.25元，其營收及獲利表現均優於去年同期，隨著營運持續加溫，今年獲利情況也能逐季提高，今年度以上櫃後股本計算，將配發現金股利約2.22元。

▼萬年清（6624）日前舉行上櫃前業績發表會，除了台灣，在大陸、越南及印度市場布局皆有斬獲。（圖／國泰證券提供）



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萬年清成立逾20年，專營工業廢水處理工程之技術方案設計、工程設計、技術實施與系統建造之統包工程以及銷售工業用水和廢水處理核心設備之技術設備工程。萬年清於傳統行業如石化、造紙、染整、紡織、鋼鐵、製藥等廢水處理領域居領先地位，主要客戶涵蓋遠東、統一、長春、寶成、台塑及永豐餘等大型集團，均為各行業翹楚。

國泰證表示，跟著台商海外布局前進，萬年清服務遍及世界各地，海外工程比重占75%，可謂國內工業廢水高級處理技術領導廠商。

國泰證觀察，海內外對於工業廢水處理機制已趨嚴格，舉凡國內於2017年起逐步提高放流水標準，將製程運作重金屬且排放水量達一定規模之高科技產業納入管制，並針對特殊含硼、硝酸鹽氮等廢水濃度管制更加嚴格；大陸市場則相繼制訂水十條、土十條，除原有工業園區，更切入龐大地下水微處理市場；越南及印度市場，則處於水污染整治的起步階段。

萬年清近期於越南市場接獲遠紡化纖、織染二期案，印度市場也有斬獲，接獲Vatva工業園區聯合廢水處理示範廠專案，且台灣及大陸每年均有穩定案源，顯示未來工業廢水處理設備及工程市場成長動能看好。

此外，萬年清與工研院、成功大學長期建立良好合作關係，擁有工研院多項專利技術授權以及未來水回收等新技術需求簽署合作意向書，並推動與成功大學產學合作計畫，持續提升公司研發能量，有效建立市場屏障，對於未來業務拓展有相當正面的效益。