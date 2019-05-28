郭台銘：貿易戰將結束、科技戰要開始了　「+互聯網」帶動「6流」再創台灣奇蹟

▲郭台銘認為中美貿易戰即將結束，取而代之的是「科技戰」。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰方興未艾，讓鴻海市值跟著縮水，不過，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘好像不擔心，依舊持續趴趴走、與庶民互動。對於世界局勢的瞬息萬變，他以科技巨擘的角色深入解讀說，消費互聯網的時代已經過去，全世界將興起「科技戰」，未來會走向工業、汽車互聯網時代，「這是鴻海下一個成長的動能，也是他將帶領台灣前進的方向。」

郭台銘宣布參加國民黨總統初選後，行程滿檔，所到之處無不受到民眾歡迎，對於中美貿易戰陷入僵局，郭台銘剖析，最近全世界都受到中美貿易戰影響，但是貿易戰爭不久就會結束，取而代之的就是科技戰爭，因為經濟的背後是科技的整合，沒有科技的實力，經濟上不去，也沒有辦法把產品的單價提高，進而呈現出產品的附加價值，屆時金融市場、股票市場、中小企業都會失去競爭力。

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▲郭台銘積極投入國民黨的總統提名初選，帶領台灣拚經濟。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘認為台灣要先搞懂中美貿易戰的本質，才能找到相對應的策略，尤其是全世界都會因為中美貿易戰，重新定義科技的版圖，而美國發起這場貿易戰的原因，就是意識到5G和AI技術，快要被中國大陸追上。因此，為了維護美國人工智慧的領導地位，美國要重組全球供應鏈重返製造，其中，工業互聯網將成為關鍵，而台灣所具備的優勢就是技術實力。

郭台銘也思考了台灣未來的出路，他說，未來沒有G20只有G2，全世界的科技要跟美國和中國大陸合作，因為未來供應鏈會以美國和中國大陸市場重新劃分，這是台灣的機遇和挑戰，他可以帶領台灣在這之間左右逢源，因為他是最懂如何利用台灣的硬體和半導體技術，台灣具有優勢作為全球的AI實驗場，因此他也提出要讓台灣成為AI科技智慧島。

▲郭台銘提出要帶領台灣在中美之間左右逢源。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘強調，消費互聯網的時代已經過去，未來將著眼工業互聯網、汽車互聯網、健康互聯網大時代，也就是所謂的「+互聯網」，價值比過去消費互聯網超過100倍，並能帶動所謂的六流，也就是金流、物流、人流、訊息流、過程流、技術流，這些都是他要帶領台灣的前進的方向，期盼再造台灣的工業化奇蹟。

展望未來，郭台銘一直強調將是硬體跟軟體整合的時代，虛擬經濟將灌入實體經濟，像是富士康現在就已經做到工廠設備全部連網，送上雲端進行大數據分析。因此現在要強調的不是互聯網，而是「+互聯網」，譬如汽車加上互聯網後，將可以提升對未來發展的重要性，而這些都是鴻海過去數年都已經在努力的方向，接下來也要帶領台灣走向新的「+互聯網」時代。

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）