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童子賢：中美貿易若成持久戰　全球供應鏈面臨洗牌

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▲▼和碩董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉／台北報導

Computex 2019今（28）日開展，對於中美貿易戰、華為禁令恐成持久戰，台北市電腦公會理事長、和碩董事長童子賢會後受訪表示，如果暴風圈不是短暫、是長期趨勢的話，台廠只好面臨產業結構的調整，全球貿易結構也面臨洗牌。

童子賢強調，台灣在產業界一直都是全球守法守紀的模範生，目前台商能做的就是從尊重智慧財產權、環境環保空汙的改善、到資安安全等面向，持續讓全球夥伴信賴。

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對於華為禁令的影響，童子賢表示，不方便評論個別公司，但單就華為公司營運的紀律和效率，他表示肯定。

然而面對華為遭泛美國企業抵制，台係供應鏈是否可能被迫選邊站？童子賢表示，從商業角度，台廠可以跟全世界夥伴做生意；但在美國商務部近期的法令政策下、與全球貿易供應鏈緊密的情況下，台廠不僅會受國際大廠影響，也會受小廠影響，「免不了有一段適應跟調整」。

對於鴻海董事長郭台銘曾提到「一個世界、二套系統」說法，童子賢未表示意見，但確實有業界朋友是憂心忡忡看待中美貿易演變，擔心全球會畫分成兩派市場，一個是14億人口的中國大陸市場，另一個就是非中國的56億人口的市場。

童子賢表示，回顧科技產業歷史，過去並不是沒有出現兩套標準過，例如家庭錄影帶VHS和BETA兩規格的競賽就是一例，如果真的出現兩種標準，廠商就做兩種產品來因應。

童子賢表示，台商的製造在中國大陸扎根已經十年以上，不可能一夕之間被取代，但如果中美貿易效應成為長期效應，全球貿易恐面臨貿易結構洗牌。

至於近期外電報導，和碩在印尼廖內群島省巴淡島的工廠下月將開始生產，且正與當地電子製造商Sat Nusapersada合作，並計劃在東爪哇省設工廠，對此童子賢表示「不承認、也不否認」。

童子賢表示，對於中美貿易戰發展態勢，目前製造服務業的和碩只能「摸石頭過河」；不可否認的是，在近年來大陸人力成本日漸高漲下，原本就有想遷移的廠商，中美貿易戰則是加速了供應鏈遷移。

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