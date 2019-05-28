MSCI權重調整生效　台股尾盤爆量778億下殺33點終場收10,312點



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

儘管川普訪日發表對美中貿易戰正面談話，但市場觀望氛圍仍未消散，今（28）日電子、半導體氣勢疲弱，盤中內需族群苦撐，大盤指數在10,330點附近震盪，持續震盪整理。而MSCI半年度權重調整、台股權重遭三降尾盤生效，最後一單爆量778億，下殺逾33點，終場集中市場加權指數下跌21.82點，收10,312.31點，跌幅0.21%，成交量創高新台幣1,523.6億元。

台股三王早盤在買盤支撐下，股價同步上漲，但美中貿易戰持續膠著，影響市場追價意願，導致盤中陷入整理，漲幅相對有限。股王大立光（3008）表現最強，終場上漲1.49%收3,745元；而權王台積電（2330）股價疲軟，終場下跌0.22%收230.50元；鴻海（2317）雖遭MSCI調降最多，但終場僅小跌0.28%收71.20元。

內需股當中以食品股表現最好，包括佳格（1227）盤中股價一度衝波段新高，終場上漲3.47%，收59.60元，卜蜂（1215）今日也有4.11%的漲幅，聯華食（1231）與南僑（1702）也在買盤敲進下，皆上漲超過1%。

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而資金避風港也持續留向傳產股，其中營建股表現最好的裕豐（1438）、國建（2501）大漲6%、4%以上，台開（2841）、遠雄（5522）、宏璟（2527）也都有超過1%以上的漲幅。而紡織股當中具有資產題材的南紡（1440）盤中漲幅近9%，直接衝上今年以來新高，終場漲幅收斂收5.69%，而廣豐（1416）也有活化資產題材，終場漲幅6.02%。而電機股今日也上漲逾1%，其中永大（1507）、為升（2231）表現最強勢，大漲逾6%。

法人表示，美中貿易戰態勢未明，資金持續場邊觀望，追價意願明顯薄弱，觀察資金動態，主要仍轉向內需、資產題材個股。