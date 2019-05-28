寒舍股東會賴英里續任董事　董事長蔡伯翰處女秀：力拚開拓海外市場客源

▲寒舍餐旅集團今日召開股東會，董事長蔡伯翰（右二）首度以董事長身份主持股東會，營運績效備受外界關注。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

寒舍餐旅集團今（28）日召開股東會，董監改選備受外界關注，董事賴英里並未現身但仍續任董事；董事長蔡伯翰表示，今年將鎖定馬來西亞、泰國、越南及韓國市場，開拓海外客源，會中並通過配發每股1元現金股利。

寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰去年九月升任董座，今年是他首度以董事長身份主持股東大會，集團仍維持保守作風，股東會婉謝媒體採訪，讓寒舍集團近期發展更添神秘色彩。

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依據財報，寒舍集團去年合併營收達43.6億元，較前一年度成長3.99%，合併稅後淨利為1.14億元，但因礁溪寒沐酒店初期營運成本較高，使去年獲利略減0.05億元，而集團獲利連年衰退，也引發在場小股東關注。

▲寒舍餐旅集團今日召開股東會，董事長蔡伯翰（圖中）表示，寒舍集團旗下自有品牌礁溪寒沐，目前海外客源佔比已提升至一成左右。（圖／記者林淑慧攝）

蔡伯翰表示，喜來登去年裝修，由於其佔集團整體營收比重達六成，因此影響獲利表現，而喜來登今年第一季住房率較去年同期成長一成，未來集團旗下四個據點將聯合行銷，向海外市場拓展客源，以挹注營運表現。

寒舍執行長黃世安表示，礁溪寒沐是集團自有品牌，過去國民旅遊客源佔比達九成五，集團在去年第四季拓展馬來西亞、越南等海外市場後，目前海外客源佔比已提升至一成左右。

寒舍餐旅集團今年前4月營收達14.83億元，年增3.27%，創歷年同期新高，但小股東認為股價低迷，建請公司實施庫藏股提振市場信心，蔡伯翰表示將審慎評估再做後續討論。

另外，寒舍集團股東會也通過新任董事名單，包括蔡伯翰、寒樁公司代表人賴英里、宣威投資公司代表人蔡佳萱、東方美企業公司代表人呂恩政、東方美企業公司代表人鄭娟芳、正弦資訊管理公司代表人朱志威及蔡伯府共7席董事，和3名獨董張樑、凌美琦、陳建平，董事會也通過由蔡伯翰續任董座。