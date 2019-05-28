起薪4開頭！鴻海兌現高雄投資　週五舉辦人才招募會

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海投資高雄動起來，董事長郭台銘與高雄市政府簽署MOU至今，不僅兌現承諾買好土地，其實陸續也在人力銀行開出工程師職缺，並預計在31日舉辦「鴻海高雄軟體園區人才招募會」，為當地創造大量就業機會。

鴻海原本在高雄軟體園區就有全球大數據中心，大約有500位員工在此工作，鴻海董事長郭台銘從簽署MOU至今，不僅承諾投資高雄，並已經兌現買好土地，同時也在高雄大量徵才。

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▲鴻海董事長郭台銘今年3月與高雄市長韓國瑜簽署MOU。（圖／記者賴君欣攝）

從今年3月以來，鴻海就不斷在人力銀行開出工程師職缺，其中在高雄工作的部分，招募像是軟韌體、韌體、大數據分析、雲端Web前端、後端、系統整合、雲端平台開發、區塊鏈相關技術工程師等等，並早早就在官網宣布，預計5月31日在鴻海高雄軟體園區舉辦人才招募會，擴大徵才。

薪資方面，鴻海指出，擁有工程背景的起薪，包括學士4萬5千元、碩士5萬2千元、博士則為6萬元。福利方面，員工享有餐費補助，午餐50元、晚餐70元；員工每生1胎提供最高總價值16萬元的生育、育兒津貼與準媽媽營養補充品等。

郭台銘在今年3月17日與高雄市政府經發局簽署MOU，預計在高雄和發產業園區購置約1.2萬坪土地，投資興建一座智慧工廠，生產伺服器等相關產品，並在昨天提到已經買好土地，且由高雄市經發局證實，鴻海集團子公司在5月24日已經將3％土地申購保證金匯入和發產業園區指定專戶。





▲鴻海最新在人力銀行的招募資訊。（圖／翻攝人力銀行）