Computex5508個參展攤位　童子賢：台廠是全球的夥伴

▲台北國際電腦展（Computex）今日開展。（圖／台北市電腦公會提供）

記者周康玉／台北報導

台北國際電腦展Comutex 2019今（28）日開展，根據台北市電腦公會統計，今年共有5508個參展攤位，參展比去年成長了10%。台北市電腦公會理事長童子賢致詞時表示，台廠因尊重智財、注重環保、正直誠信、友善又有效率，是全球產業分工中最重要的夥伴。

童子賢表示，在資通訊科技與半導體技術持續進步下，以及消費市場繼續渴望新產品、新技術來改善這個世界，資通訊科技將持續扮演經濟成長的「威力寶石」。用熱情與希望來克服短期動盪，不畏懼的、持續的去努力，去關注長期技術能力與服務能力的提升。

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童子賢表示，Computex已創立39周年，是全球最重要的資訊電子展覽，也是亞太地區最重要的年度資訊科技盛會。每年的Computex，大家在台北認識新朋友、新客戶，也在會場交換最新市場情報、觀察消費趨勢，乃至共同開發技術建立新平台。

童子賢表示，台廠因尊重智財、注重環保、正直誠信、友善又有效率，是台商持續獲得國際信任的原因；此外，台灣一直是全球產業分工中最重要、最積極、最安全、最有活力的合作夥伴。

台北市電腦公會在4年前建立了InnoVEX新創展示平台，今年一共有24個國家與會，今年有11個國家建立國家展示館，有467個國際新創團隊參加，有超過500位國際創投業者與會，新創參與比去年成長了20%。