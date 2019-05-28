影／中美貿易戰讓世界看見COMPUTEX　黃志芳：顯現台灣科技的重要性

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）今（28）日登場，共有29國1685家廠商參與，外貿協會董事長黃志芳表示，全世界未來趨勢越來越清晰，無論是AI、IOT等領域皆取得重大進展，可說是「數位大爆發」，目標打造科技生態鏈，而去年吸引4.2萬多名國外專業人士及買主參與，今年可望突破這個數字。

中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會主辦的台北國際電腦展，今天在南港展覽館1館舉行開幕典禮，總統蔡英文、經濟部長沈榮津、貿協董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長童子賢等人出席。

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▲台北國際電腦展今天正式開展，總統蔡英文、經濟部長沈榮津、貿協董事長黃志芳等人出席開幕典禮。（圖／記者紀佳妘攝）

蔡英文致詞時指出，資通訊產業長期以來是台灣經濟成長的強大引擎，同時也是台商回流投資最多的產業，未來將持續推動亞洲矽谷計劃及數位國家創新經濟發展方案，讓創新者更容易獲得資源，以促進台灣未來的數位發展。

沈榮津也說，台灣資通訊產業具備完整的產業鏈，特別是去年外在環境充滿挑戰，不過資通訊產業的出口仍逆勢成長2.56%，一舉創造1570億美元的亮麗成績。

黃志芳表示，今年台北國際電腦展邁入第39年，在中美貿易戰最激烈的時刻，舉行COMPUTEX，再度顯現台灣科技的重要性，聚焦區塊鏈、5G、AI等5大主題，目標打造科技生態鏈，去年展覽吸引4萬2000多名國際專業人數及買主參與，今年可望突破這個數字。

▲外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者紀佳妘攝）

人類未來科技生活，建構在這5大主題上，黃志芳指出，全世界未來趨勢越來越清晰，無論是AI、IOT、Big Data等都取得重大進展，加上5G邁入商業化後，數位科技能量蓄勢待發，可說是數位大爆炸（Digital Big Bang），而台北國際電腦展就像是一道櫥窗，看到未來世界的想像。

今年COMPUTEX有29國1685家廠商參展，使用5508個攤位，聚焦「人工智慧與物聯網（AI&IoT）」、「第五代行動通訊（5G）」、「區塊鏈（Blockchain）」、「創新與新創（Innovations & Startups）」和「電競與延展實境（Gaming & XR）」等5大主題，同時也首度舉辦「第6屆台北5G國際高峰會」，邀請國內外產官學專家，深入探討5G技術、創新應用與市場發展契機。