推動都更　台企銀百億元銀彈相挺　豪言打造台北六本木

▲台企銀「創新金融專案辦公室」。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導



為了推動都市更新和危老建物重建，台企銀今年放款目標為100億元，台企銀董事長黃博怡更有遠大的目標，期待藉此可以將台北打造成日本六本木、丸之內等國際都會。

台企銀去年12月成立「創新金融專案辦公室」，至今已經有半年時間，根據台企銀統計，都更危老案件已辦理8件，核准授信金額達60.67億元。創新金融專案辦公室主任陳銅溪表示除已核准8件外，目前手上尚有都更案7件、危樓老舊建築物重建計畫案10件，共計17案件正洽談進行，對台企銀今年度都更、危老融資目標額100億元深具信心。

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黃博怡表示，台企銀成立創新金融專案辦公室的目的是對危老重建、都市更新、綠能金融與文創產業提供專業輔導，並提出金融挺都更2.0進化版，有關都更危樓的重建。在住宅方面積極改善人民居住環境，提升建築安全與生活品質；在廠辦方面：加入種電、儲能的建築元素，營造新的智慧型大樓，並架設太陽能板發電，解決缺電問題，創造企業最高效益。

行政院政務委員張景森表示，台企銀率先金融同業推動創新金融專案辦公室，將可發揮示範作用，且原本預估首年授信目標100億元，現在已經60幾億元，看來達100億元目標沒問題，甚至有機會上看150億元。