貿易戰演變貨幣戰　一次看完新台幣續貶對生活有哪些影響



▲貿易戰演變成貨幣戰，美元強勢讓新台幣貶值，民眾的荷包愈來愈有感。（示意圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美元延續貿易戰的猛烈戰火影響，出現短線上的強勢上漲，也讓新台幣貶破31.5關卡，加上全球經濟數據顯示持續走緩不變，新興市場匯率也集體出現大幅貶值，貶勢最猛的包括韓元今年以來貶值6%墊底，其他像是印尼幣、英鎊、泰銖、人民幣、星幣也都是下貶的狀況。貿易戰演變到貨幣戰直接影響到生活層面，包括出國消費變貴、進口成本提高導致物價上漲等，民眾的荷包愈來愈有感。

匯銀人士認為，雖然新台幣已貶至2年來新低，但貶勢格局仍難以避免，似乎只是貶快或貶慢的問題，短期外資似乎仍會持續調節台股匯出，不利新台幣扭轉跌勢。

儘管新台幣上周五止貶，但今（28）日台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.470元開盤，貶2分；而根據台銀今日新台幣現鈔賣出牌告匯價，截至上午11點前來到最高31.745元，離32字頭愈來愈近。

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新台幣貶值負面效應有很多，像是目前距暑期假期僅一個多月左右，新台幣續貶可能會讓出國成本增加，不少正在安排暑期親子海外旅行家長增添不少困擾，因出國大多商品都用美元計價，消費變貴，而進口國際名牌，因業者成本提高，也會導致有物價上漲的感覺。

舉例來說，如果去美國購買2千美元的Coach包，用去年最便宜的30字頭換算，大約折合要花台幣6萬台幣，但現在用匯價31.5來換則需要6.3萬台幣，相差了台幣3千元，更不含到當地餐飲、小費等開銷，無形當中都貴了超過3%。

▼新台幣貶值讓出國旅遊消費變貴。（圖／取自免費圖庫pixabay）





再者，不要以為不買名牌就沒事，因新台幣貶值也會讓進口原物料成本增加，造成加工業者經營成本增加，緊接而來的就是出現業者調漲物價，受苦的還是一般民眾。

第三，外資狂提款新興股市，惟日圓是因避險資產湧入狂升，而台灣每年暑假赴日旅遊的人很多，今年哈日族受到日圓上漲衝擊，上周五現鈔牌告匯價也飆升到0.2914字頭，創下兩年半來的新高紀錄。

匯銀主管表示，當貿易戰演變成貨幣戰之際，貨幣的競貶就更是人人都須留意的課題，就算沒投資，也要知道貨幣貶值對經濟會帶來的影響，或是尋找時機理財。而美中貿易戰落幕前，外資重返新興市場機率低，整體來說新台幣貶值機會大，但月底前因為出口商拋匯，有機會小升。

至於美元會漲到什麼程度？元大投信也分析，美元短期受惠非美貨幣大幅貶值而偏強，建議民眾持續關注在6月底G20貿易戰的發展，以及歐洲議會選舉的投票結果。