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友左手腫爆像「鱷魚腳」！中醫一看搖頭：撞邪無解　她回想「身上飄屍臭」毛翻

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▲▼ 女性友人疑似被下降頭 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲ 慎入！女子疑似被下降頭四肢腫脹。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

一位女網友日前分享遇到自己「卡到陰」的恐怖經歷，她表示日前因為幫助好友、接收了對方寄放的「陰牌」後，家中就疑似出現講泰文的男鬼；她事後回想起來也發現好友身上疑似有屍臭味，手腳也都腫脹到看不出是四肢，帶去給中醫看時，醫生一看就秒搖頭，說是被下降頭無法處理，一連串的事件都讓網友看傻，坐等未完待續的故事。

一名女網友昨日在臉書代替朋友分享一段驚悚故事，勸大家好心幫助人之餘，也要注意自身安全。一位女子（以下簡稱A女）因為好友（以下簡稱B女）被男朋友趕出門而無家可歸，A女為了情義相挺，不但帶B女到KTV解悶，事後還陪她到男友住處收拾東西；而B女也表示，自己因為要住收容中心，身上不便帶太多雜物，就將一堆「陰牌」寄放在A女住處，而A女也不疑有他，直接把東西都帶回家。

請繼續往下閱讀...

「但就在那天我已經覺得女事主身上有屍臭味發出來，最恐怖的是，她有一隻手好像鱷魚手那樣。」A女事後覺得好友不太對勁，私下詢問一些法師，才知道好友原來已經被下了降頭。

▲▼ 女性友人疑似被下降頭 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲女性友人疑似被下降頭 ，四肢都變形。（圖／翻攝自靈異公社）

A女回憶當天唱完歌遇到的恐怖事蹟，她表示自己回家關燈睡覺後，感覺到有個男人不斷在她的耳邊說泰文，害她久久無法入睡；凌晨3點醒來時，甚至和看到那個男人衝入鏡面裡，「後來才知道，他一直重複的那句話是：我要你死。」

更可怕的是，A女隨後還意識到家中好像不只有一個男鬼，「我今天打開衣櫃想拿衣服，有隻小朋友的手，在我抽屜伸出來。」她事後才知道原來B女之前已經墮胎過6次，推測在她家中出現的小孩都是嬰靈，害得她晚上不敢關燈睡覺，甚至還不斷發高燒，精神耗弱，「也有人跟我說這個男人可能是泰國那邊的降頭師，想叫我不要多事。」

A女表示，隨後她把B女寄放的陰牌等物品都用快遞寄回去，但是對方卻不肯簽收，所以包裹還被快遞公司保留著；她還透露，對方因為手腫脹的問題去看過西醫，但都無解，帶她去看認識的中醫時，醫生一看到馬上就表示這是「中蠱」無法處理。

▲▼網購包裹。（圖／CFP）

▲包裹示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

不過這個事件似乎是發生在香港，文章在台灣的「靈異公社」一貼出，就吸引了上千名網友按讚、卡位求後續，大家看到照片都嚇壞表示「手都不像手了」、「我覺得比較像屍毒或病毒，寄生蟲之類感染，例如象皮症之類的」、「天啊！快遞公司也太倒楣」、「超毛」。

此外，留言之中還有自稱是A女的網友跳出來，她透露這件事是真人真事，出示簡訊證明快遞公司真的沒有把包裹送出去，還說如果要繼續放著就要收取保管費用，「老實說我到今日為止還沒有解決。」

▼ 當事人出面說明 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲▼ 女性友人疑似被下降頭 。（圖／翻攝自靈異公社）

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關鍵字：靈異公社,泰國,下降頭,象皮症,下蠱

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