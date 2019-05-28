外資連14賣創第五大賣超紀錄　一張表看完外資圈示警貿易戰影響





▲一張表看完外資圈示警美中貿易戰影響。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／綜合報導

台股美中貿易戰延燒至華為風暴以及MSCI明晟調降權重等利空衝擊中，昨（27）日為止外資已連14賣，累計賣超金額達1,270億元，法人統計，外資最長的連賣為2004年4月27日的連19賣，本波外資連14賣則已躋身史上第五大最長紀錄；而外資圈針對美中貿易戰也紛紛出具報告，示警台灣供應鏈風險增高。

美中貿易戰擴大，而外資圈也紛紛出具報告表示悲觀看法，示警台灣供應鏈風險增高，包括摩根士丹利、摩根大通等相繼調降台股與半導體投資評級，滙豐也發報告警告，台灣經濟指標的台積電和出口表現，恐將承受市場未預期、且幅度不小的衝擊。

野村證券也出具分析認為，華為供應鏈尚未解除警報，最快六月可能有砍單消息，或在數月後發酵，廠商都很難全身而退。

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而滙豐證券報告則模擬，美國若履行提高關稅至25%，及擴大加徵總值3,000億美元的商品，將分別衝擊台灣未來一年出口增幅減少0.7%和2.1%。滙豐也並提到台灣長期發展有三大難題：第一、貿易戰導致創新力下滑，恐抵銷遷廠利多；第二、消費需求降低，也會影響遷廠效益；第三、台灣外銷見長，必須尋求他途克服貿易壁壘日增而使全球化利益減少的挑戰。

法人認為，外資連14賣台股，主要是因為包括美中貿易戰、華為風暴、美股震盪、MSCI調降台股權重、亞洲貨幣市場的匯率戰等。而美中貿易戰消息反覆不定，預計在6月底二十國集團會議（G20）前，應較難出現重大進展或突破；因華為禁令餘波盪漾，美股上周四大指數微幅下跌，但相較於數周前，歐美股市走勢已轉為和緩，但最好的做法或許是戰況明朗以前，盡量避開電子股、不要輕易搶短。