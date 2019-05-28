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省到骨子裡！特斯拉財困大砍成本　連廁所衛生紙都不買

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特斯拉2018年第三季北美熱銷7萬輛　賣得比三芒星賓士還多（圖／路透社）

▲特斯拉目前正深陷財困當中。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）再度深陷財困當中，上個季度末雖然仍有現金22億美元，但在執行長馬斯克（Elon Musk）寄給員工的郵件內顯示，特斯拉今年首季淨虧損達到7億美元，若再以目前的燒錢速度來做估算，特斯拉只有約10個月時間來達到收支平衡。

綜合媒體報導，特斯拉目前正嚴格的執行成本削減，公司未來的所有支出一律由馬斯克和新任首席財務長Zach Kirkhorn親自審查。

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科技媒體《Electrek》表示，有消息人士指出，為了削減成本，特斯拉的幾個工廠團隊已不再訂購辦公用品，甚至連廁所衛生紙都不再購入，要員工從家裡自行帶到公司，除此之外，另外兩位消息人士也稱，公司也正在減少員工手機方面的津貼補助。

特斯拉目前正透過兩個面向來解決面臨到的財困危機，一就是上面提到的削減成本，另一方面則是通過本季度的新交車紀錄來增加收入，但交車量的增加又面臨到另一項支出，以往特斯拉會外聘公司負責替要販售的車輛進行清洗，現在為了節省成本，改由公司員工接手這項業務。

針對這份報導，馬斯克在社群媒體上表示這「完全是胡說八道」，但也並未進一步做出解釋。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：特斯拉,馬斯克,財困,衛生紙

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