省到骨子裡！特斯拉財困大砍成本　連廁所衛生紙都不買

電動車大廠特斯拉(Tesla)再度深陷財困當中,上個季度末雖然仍有現金22億美元,但在執行長馬斯克(Elon Musk)寄給員工的郵件內顯示,特斯拉今年首季淨虧損達到7億美元,若再以目前的燒錢速度來做估算,特斯拉只有約10個月時間來達到收支平衡。

綜合媒體報導,特斯拉目前正嚴格的執行成本削減,公司未來的所有支出一律由馬斯克和新任首席財務長Zach Kirkhorn親自審查。

科技媒體《Electrek》表示,有消息人士指出,為了削減成本,特斯拉的幾個工廠團隊已不再訂購辦公用品,甚至連廁所衛生紙都不再購入,要員工從家裡自行帶到公司,除此之外,另外兩位消息人士也稱,公司也正在減少員工手機方面的津貼補助。

特斯拉目前正透過兩個面向來解決面臨到的財困危機,一就是上面提到的削減成本,另一方面則是通過本季度的新交車紀錄來增加收入,但交車量的增加又面臨到另一項支出,以往特斯拉會外聘公司負責替要販售的車輛進行清洗,現在為了節省成本,改由公司員工接手這項業務。

針對這份報導,馬斯克在社群媒體上表示這「完全是胡說八道」,但也並未進一步做出解釋。

