川普訪日發表正面談話　大立光反彈逾2%台股早盤狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股周一休市，不過正訪問日本的美國總統川普，就美、中貿易談判發表正面談話，歐股走高，也激勵台股今（28）日集中市場加權指數開盤上漲14.45點，以10,348.58點開出。儘管指數震盪一度翻黑，但在台股三王早盤震盪力拼翻紅，尤其股王大立光強漲逾2%下，引領光電族群紛紛表態走強，加上傳產營建股再次成為多頭軍隊，力撐紅盤，惟漲幅不明顯，目前指數最高來到10,355點。

美股因陣亡將士追悼日休市一天，歐洲議會此次選舉結果仍由中間派勢力保有主導地位，令市場鬆一口氣，加上正訪問日本的美國總統川普，就美、中貿易談判發表正面談話，也對歐股發揮推升作用。

而MSCI半年度權重調整，台股權重遭三降將於今日收盤生效。本次在個股權重調整計有19檔調升、13檔調降，其中台積電（2330）調升最多；鴻海（2317）調降最多；MSCI穿ㄆ全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等五檔。

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法人指出，MSCI權重調整對台股影響性愈來愈小，但相關成分股股價在尾盤或盤後交易會出現較大變動。建議投資人找尋美中貿易摩擦下的轉單受惠者，同時做好資金控管，以因應現階段市場易受貿易戰反覆訊息的牽動影響。