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中美貿易戰襲擊台、韓股市　台股慘淪外資提款機1周狂賣457億

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲中美貿易談判一波未平一波又起，引發投資人心慌慌，金融市場再度陷入震盪。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易衝突未解，加上華為風波持續延燒，市場近期心態偏向保守，資金持續撤出以科技股為主的台灣、南韓股市，不僅連續3周遭到外資賣出，上周流出金額分別為14.4、3.9億美元，反觀印度在不確定性消除後，上周吸金5.6億美元，一舉成為新興亞股吸金王。

根據彭博統計，台股上周流出金額為14.4億美元（約新台幣457億元），而南韓也遭外資賣超3.9億美元（約新台幣123億元），不過亞洲其他市場表現相對亮眼，印度上周吸金5.6億美元（約新台幣177億元），一舉成為新興亞股吸金王，其餘越南、泰國等股市也分別吸金2.2億美元（約新台幣69.8億元）、0.6億美元（約新台幣1.9億元）。

請繼續往下閱讀...

展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管美國對華為的禁令展延90天，但已有多家企業表態支持美國政策，外資也下調半導體展望。在中美雙方拉鋸下，市場不確定性仍在，全球股市波動持續，建議投資人持續觀望，或採取定期定額方式介入，相對保守因應。

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中印度股市上周吸金5.6億美元，表現最為亮眼。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

美國總統川普先前透露，有可能將華為納入某種形式的貿易協議中，周俊宏指出，不確定因素仍在，投資人應保守以對；另外接下來還有2個時間點值得多留意，首先是下個月1日，中美雙方提高關稅的措施正式啟動，再者是6月底在大阪的G20會議，都是觀察指標。

至於亞洲其他股市表現，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，印度總理大選結果已於上周揭曉，莫迪確定繼續連任，在不確定因素消除後，股市也出現補漲行情，也獲得資金流入。

展望後市，陳彥羽說，由於莫迪將持續推動結構性改革，儘管帶來諸多不便，但外界持續看好印度的經濟成長動能。此外，目前印度央行仍維持寬鬆基調，6月有望再降息一碼，也對經濟成長提供刺激。

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關鍵字：中美貿易戰,台股,南韓,印度,亞股,股市,外資

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