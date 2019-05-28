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高鐵通車12年谷底翻身　謝金河：誰說高鐵是廢鐵？

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▲▼高鐵雲林站。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣高鐵。（圖／記者賴文萱攝）

財經中心／綜合報導

你搭過高鐵嗎？高鐵的出現大大的改變了台灣西半部的交通狀況以及生活圈，「北高一日生活圈」也就此誕生。財信傳媒董事長謝金河27日在臉書發文指出，儘管高鐵自2005年陳水扁政府執政時期就一直被批評是「廢鐵」，就連通車後，高鐵公司也走過一段風風雨雨的歲月，但現在高鐵公司的營運已經備受肯定。

謝金河表示，高鐵公司從民間企業投入BOT開始，就一直備受爭議，尤其是在2005年陳水扁政府時代，當時朝野攻伐十分激烈，很多藍營的政治人物都公開批評高鐵是「廢鐵」，高鐵也在一系列爭議中，於2007年正式通車。

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但高鐵的爭議並未隨著通車而落幕，後來為了增資，到了馬政府時代，民間出資財團幾乎被繳械，董事長改由歐晉德，殷琪退出。2013年時，高鐵每股淨值剩下4.09元，15年減資六成，民間財團不能參與增資，政府正式成為最大股東，並且改變高鐵還本付息的利率結構，終於讓高鐵重生。

江耀宗於2016年10月18日接替劉維琪擔任台灣高鐵董事長，他上任時，高鐵股價僅有18.15元，但現在卻上漲至43.5元，該公司市值也從原本的1021億推升至2437億，高鐵今年每股配息1.2元，創下歷史新紀錄，浄利106.96億，也是新的里程碑。此外，高鐵在公司治理及永續經營方面，也都得到名列前矛的肯定。

謝金河認為，高鐵至今通車12年，已成為台灣民眾不可或缺的交通工具。如今高鐵透過亮眼的經營成績單來打臉那些十幾年前指責高鐵是廢鐵的人，同時也印證了，「事在人為，口水不能當飯吃！」。

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關鍵字：高鐵,謝金河,營運,江耀宗

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